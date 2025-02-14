Türkiye ve Türkmenistan Arasındaki Stratejik İlişkiler Güçleniyor

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok Açıklamalarda Bulundu

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerini değerlendirerek, Türkmenistan'ın küresel enerji piyasasında güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı. Demirok, Türkmen doğal gazının İran üzerinden takas yoluyla Türkiye'ye sevkiyatının, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

2024 Yılı Üst Düzey Ziyaretlerle Geçirilecek

Demirok, düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılının, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve imzalanan belgelerle geçileceğini ifade etti. Türkmenistan'da geçen yıl gerçekleştirilen enerji ve sağlık tesislerinin açılışları gibi birçok önemli faaliyetin başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini dile getiren Demirok, Mahtumkulu Firaki Yılı dolayısıyla 2024’te çeşitli kültürel etkinlikler düzenleneceğini hatırlattı.

Türkmenistan'ın Aktif Tarafsızlık Politikası

Demirok, Türkmenistan'ın aktif tarafsızlık politikası çerçevesinde barış ve istikrara katkı sağladığını vurgulayarak, Gurbangulu Berdimuhamedov yönetiminin Filistin ve Ukrayna’ya insani yardımları bu yaklaşımın bir göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Ekonomik İlişkilerde Dikkat Çeken Rakamlar

Demirok, iki ülke arasında 2024 yılında 2 milyar 166 milyon dolar olan ticaret hacminin, yakın gelecekte daha da artacağını ve ortak hedef olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacaklarını bildirdi. Türk müteahhit firmalarının Türkmenistan’daki projelerdeki yerini de vurgulayan Demirok, bu firmaların 50 milyar doları aşan 1000’in üzerinde projeyi başarıyla tamamladığını belirtti.

Tüm Enerji Hattında Yepyeni Bir Dönem

Demirok, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında 10 Şubat 2025 tarihinde imzalanacak anlaşma ile birlikte, yıllık 2 milyar metreküpe kadar Türkmen doğal gazının İran üzerinden takas yoluyla Türkiye'ye sevkiyatının başlayacağını müjdeledi. 1 Mart 2025 itibarıyla doğal gaz akışının başlaması planlanıyor.

Hazar Geçişli Orta Koridor Çalışmaları

Demirok, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun güvenli bir güzergah olarak öne çıktığını ve bu koridora Avrupa Birliği'nin son dönemde verdiği önemin arttığını belirtti. Türk ürünlerinin Orta Asya'ya ulaştırılmasında Türkmenistan'ın da önemli bir rota olduğunu dile getirdi.

Kültürel İşbirlikleri ve Gelecek Planları

Büyükelçi, 2025 yılında kültürel alanda Türkiye’de düzenlenecek Türkmenistan Kültür Günleri etkinliği ile Türkmen kültürünü tanıtacaklarını ifade ederken, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin de Aşkabat’ta faaliyete geçmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, görevdeki bir yılını değerlendirmek için düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle, imzalanan belgelerle ve hayata geçirilen işbirlikleriyle 2024 yılının, stratejik seviyeli ilişkilerin ruhuna uygun geçirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, görevdeki bir yılını değerlendirmek için düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle, imzalanan belgelerle ve hayata geçirilen işbirlikleriyle 2024 yılının, stratejik seviyeli ilişkilerin ruhuna uygun geçirildiğini vurguladı.