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Türkiye ve Türkmenistan Genelkurmay Başkanları Görüşmesi

Orgeneral Gürak, Türkmen mevkidaşı Albay Anemetov ile askeri işbirliği konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:11
Türkiye ve Türkmenistan Genelkurmay Başkanları Görüşmesi

Türk ve Türkmen Askeri İşbirliği Gelişiyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkmenistan Genelkurmay Başkanı Albay Akmırat Anemetov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Resmi Törenle Karşılama

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalara göre, Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Albay Anemetov'u askeri törenle karşıladı.

Görüşmenin Detayları

Törenin arından, Orgeneral Gürak ile Albay Anemetov ve yanlarında bulunan heyetler, Genelkurmay Karargahı'nda bir araya gelerek askeri işbirliği ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundular.

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