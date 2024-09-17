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Türkiye ve Ukrayna Arasındaki Güçlü Bağlar: Bağımsızlık Günü Kutlaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:20
Türkiye ve Ukrayna Arasındaki Güçlü Bağlar: Bağımsızlık Günü Kutlaması

Türkiye'nin Ukrayna'ya Desteği Yeniden Vurgulandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını destekleme konusundaki kararlılığını ifade etti.

Işıkhan, “Ukrayna'nın davasında haklı olduğu bu savaşın sona ermesi için uluslararası hukuk çerçevesinde elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” diyerek Türkiye'nin Ukraynalı dostları yanındaki yerini pekiştirdi.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Gelişimi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katılan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve ilişkilerin önemine dikkat çekti. “Komşumuz ve dostumuz olan Ukrayna’nın kalbimizde çok özel bir yeri var.” dedi.

Işıkhan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını hatırlatarak, iki ülkenin işbirliğinin mevcut seviyesinin benzeri görülmemiş bir ivme kazandığını belirtti.

Ukrayna'nın Yeniden Yapılanmasına Destek

Işıkhan, sempozyumda Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin aktif rol almasını umduklarını vurguladı. Ukrayna'da önemli tecrübeye sahip Türk müteahhit firmalarının bu süreçte katkı sağlayabileceğine inandığını ekledi.

Bakan, “Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve dostluğun uzun vadede güçleneceğinden hiç şüphemiz yoktur.” diyerek dostluk temennilerinde bulundu.

Bodnar’dan Türkiye’ye Övgü

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, konuşmasında bağımsızlığın Ukraynalılar için önemini vurguladı. “Rusya hala devam eden bir savaş başlattı. Her şeye rağmen hayattayız ve savaşıyoruz.” dedi.

Bodnar, Türkiye'nin verdiği destek için minnettarlığını dile getirerek, “Geleceği Ukraynalı çocuklara geri getirmek için bu ve diğer desteği her düzeyde sürdürmenizi rica ediyoruz.” sözleriyle Türkiye ile olan bağların önemine dikkat çekti.

Son Notlar ve Teşekkürler

Bodnar, Türkiye ile olan ilişkilerin yanı sıra Türk şirketlerinin Ukrayna pazarına girmelerini teşvik etti. “Türkiye kalbimden asla gitmeyecek.” diyerek bu güzel ülkeyi ve insanlarını sevdiğini ifade etti.

Rusya'nın saldırıları sonucunda zarar gören Ukraynalı çocuklara gönüllü olarak yardım eden Prof. Dr. Hakan Ağır'a madalya takdimi ile program sonlandırıldı.

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