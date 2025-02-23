Türkiye ve Ukrayna Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

SAHA İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde gerçekleşen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda önemli bir adım atarak, Ukrayna Ulusal Savunma Sanayii Kümelenmesi (NAUDI) ile kapsamlı bir İşbirliği Protokolü (MoU) imzaladı.

İşbirliği Protokolünün Önemi

1200'den fazla firmayı bünyesinde barındıran SAHA İstanbul ile uluslararası rekabet edebilirliği artırma konusunda etkin rol oynayan NAUDI arasındaki bu işbirliği, iki ülkenin savunma sanayisinin güçlenmesi için büyük bir potansiyel sunmaktadır.

Hedefler ve Beklentiler

Protokol çerçevesinde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki savunma, havacılık ve uzay sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, her iki taraf arasında bilgi paylaşımı, ortak projeler, eğitim etkinlikleri ve AR-GE işbirlikleri gerçekleştirilecek.

Yeni Fırsatlar ve Rekabet Gücü

İmzalanan protokol ile savunma ekosisteminin genişletilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, her iki ülkenin firmaları için yeni iş fırsatları yaratılması ve savunma sanayi tedarik zincirinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Geleceğe Yatırım

SAHA İstanbul ile NAUDI arasındaki bu işbirliği, iki ülkenin savunma sanayi firmalarının yeteneklerini bir araya getirerek daha güçlü ve rekabetçi bir üretim ekosistemi oluşturma potansiyeli taşımaktadır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin derinleşmesi, inovatif çözümler üretme konusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.