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Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Umut Verici Gelişmeler

Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki toplantıda işbirliği, ticaret ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:10
Türkiye ve Yunanistan Arasındaki İlişkilerde Umut Verici Gelişmeler

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısında Vurgu Yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerdeki mevcut zorlukları dile getirdi.

"Sorunların Çözümünde Müzakere ile Tarihi Sorumluluk Bilinci" diyen Yerapetritis, "Halklarımız ve gelecek nesiller karşısındaki tarihi sorumluluk bilinciyle müzakere ediyoruz. Barış, uluslararası hukukun korunması ve uluslararası istikrar konularında katkıda bulunma sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

İkili İlişkilerde Somut İlerlemeler

Yerkapetris, Bakanlık görevini devraldığı 16 ayda ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemeleri vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in birçok kez görüştüğünü belirtti.

Yerapetritis, iki ülkenin 'Siyasal diyalog' ve 'Pozitif gündem' toplantısının bir sonraki turunun 2-3 Aralık tarihlerinde Atina'da yapılacağını ifade etti.

İşbirliği ve Ticaret Hedefleri

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret hacminin 2024'te önemli bir artış sağlamasını beklediklerini ve bu hedefin 10 milyar dolara ulaşması olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede iki ülke arasındaki 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının hazırlıkları da ele alındı ve bu toplantının ikili ilişkilerdeki olumlu atmosferin artırılması için kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Azınlıklar ve Kıbrıs Meselesi

Yerapetritis, azınlıkların dostluk köprüleri olduğunu belirtirken, Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki görüşlerinin değişmediğini ifade etti. Kıbrıs meselesinin çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

Regional Issues and Migration Concerns

Toplantıda Orta Doğu’daki krizlere yönelik endişeler de dile getirildi; Gazze’deki insani durum ve Lübnan’daki olası yeni göç sorunlarının etkileri hakkında bilgi verildi.

Son olarak, Yerapetritis, Türkiye ve Yunanistan'ın terörle mücadele konusundaki işbirliğini derinleştirmeye yönelik duyduğu memnuniyeti paylaşarak sözlerini tamamladı.

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