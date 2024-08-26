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Türkiye ve Yunanistan Yenilik İçin Bir Araya Geliyor: Hackathon 2024

Türkiye ve Yunanistan, 2024'te 'Hackathon' etkinliği ile işbirliğini güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:10
Türkiye ve Yunanistan Yenilik İçin Bir Araya Geliyor: Hackathon 2024

Türkiye-Yunanistan Hackathonu 2024 Etkinliği

2024 yılında "Türkiye-Yunanistan Hackathonu" adı altında gerçekleştirilecek etkinlik, Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlıklarının işbirliği ile düzenleniyor. Etkinlik, iki ülke arasındaki işbirliğini ve yenilikçiliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ortak Açıklama ve Amaçlar

Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasına göre, etkinliğin amacı; toplum üzerinde kalıcı ve olumlu etkiler bırakacak çözümler geliştirmek için en parlak beyinlerin yaratıcı enerjisinden faydalanmaktır. Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, bu önemli etkinliğin ön duyurusunu yapmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Önemli Odağı: Akıllı Şehirler

Etkinliğin ana teması "Akıllı Şehirler" olacak. Bu kapsamda, şehir yaşamının teknoloji ile iyileştirilmesi, çevresel sorunlarla mücadele, sürdürülebilirliğin teşviki ve güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi konular üzerinde yenilikçi çözümler arayışında olunacak. Bu çerçevede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bilişim Vadisi ve Atina Startup İş Geliştirme Merkezi ortak çalışacak.

Gençlere Açık Davet

Etkinliğe, 16 ila 35 yaş arasındaki lise ve üniversite öğrencileri, girişimciler ve bilim insanları davet edilecek. Katılımcıların, kültürler arasında köprüler kurarak, yenilikler üreterek ve çözümler geliştirerek gençlerin gücünü ortaya koymaları bekleniyor.

Etkinlik Detayları

Katılımcılar beyin fırtınası oturumları, çalıştaylar ve "kodlama koşusu" gibi bir dizi etkinlikte yer alacaklar. Ayrıca, acil zorlukların üstesinden gelmek için ortak ekipler halinde çalışmalarını sürdürecekler. Etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt detayları, ilerleyen günlerde duyurulacak.

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