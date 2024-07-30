Türkiye, Venezuela'daki Seçimlerin Barış İçinde Gerçekleştirilmesinden Memnuniyet Duyuyor

Türkiye'nin Venezuela Seçimlerine İlişkin Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve barış ortamında yapıldığını vurguladı.

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Bakanlık, Venezuela'daki seçimlerle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, bu sürecin endişesiz ve güven içinde geçtiğini belirtti.

"Venezuela'nın istikrarı ve refahı bizim için önem taşıyor" ifadesiyle devam eden açıklamada, sonuçların dost Venezuela halkı için hayırlı olması temennisi dile getirildi.

Türkiye, geçmişte olduğu gibi Venezuelalıların yanında olacağını ve bu dostluk ilişkisini sürdürmeyi hedeflediğini de ekledi.

Seçim Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, Nicolas Maduro, %51,20 oranıyla üçüncü kez devlet başkanı seçildi.