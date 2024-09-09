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Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır: Etik İlkelerle Birlikte İlerlemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Türkiye'nin yapay zeka çağında etik ilkeleri önemseyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:44
Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır: Etik İlkelerle Birlikte İlerlemeli

Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, yapay zeka teknolojileri konusunda atılımlar gerçekleştirerek uluslararası alanda medya ve iletişim stratejilerini oluşturduğunu belirtti. Altun, yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirirken ülkenin temel değerlerinden ödün vermeyeceklerinin altını çizdi.

Yapay Zeka ve Etik İlişkisi

Yazısında, yapay zeka ve etik konusuna özel bir parantez açan Altun, günümüz medya dünyasının yaşadığı dönüşümde yapay zekanın önemli bir rol oynadığını ifade etti. Son yıllarda, dijital çağın getirdiği yenilikler, medyanın yapı ve işleyişinde radikal değişiklikler ortaya çıkardı.

Yanlış Bilgi Problemine Dikkat

Altun, yapay zekanın medya üzerindeki en büyük zorluklarından birinin, bilginin güvenilirliği olduğunu vurguladı. Algoritmaların içerik üretimi sürecinde insan müdahalesini azaltarak yanlış bilgi yayılımını kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.

Toplumsal Sorumluluk ve İnsan Odaklı Yaklaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, yapay zekanın tüm potansiyelinin toplumsal faydayla bütünleşmesi gerektiğini belirtti. Türkiye, bu süreçte insan odaklı bir yaklaşımı benimsediğini ve toplumsal adalet ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Sorumlu Kullanım ve Gelecek Vizyonu

Altun, teknolojinin yararını ön planda tutarak, yapay zekanın geleceğinin sorumlulukla şekillenmesi gerektiğine inandığını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası platformlarda etik ilkelerden taviz vermeden duruş sergileyeceğini ifade etti.

Yazının tamamı, İletişim Başkanlığı'nın yayın organı olan Ayın Tarihi dergisinin ağustos sayısında yayımlanmıştır. İlgilenenler, dergiye İletişim Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden ulaşabilirler.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca yayınlanan "Ayın Tarihi"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca yayınlanan "Ayın Tarihi" dergisinde, "Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır" başlığıyla baş yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca yayınlanan "Ayın Tarihi"...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca yayınlanan "Ayın Tarihi" dergisinde, "Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır" başlığıyla baş yazı kaleme aldı.

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