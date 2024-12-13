Türkiye, Yapay Zeka ve Krizlerde Uzlaştırıcı Rol Oynuyor

Türkiye, Yapay Zeka ve Kriz Çözümünde Liderlik Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Stratcom Summit 2024"ün açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgesel ve küresel sorunların çözümünde uzlaştırıcı ve istikrarlaştırıcı bir güç olarak rolünü ön plana çıkardı. Altun, Türkiye’nin güçlü bir müttefik olduğunu ve küresel sorunların çözümünde önemli bir aktör olacağını belirtti.

Stratcom’un Rolü ve Yapay Zeka Teması

Altun, Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen zirvede, Stratcom'un artık stratejik iletişim alanında bir küresel çekim merkezi haline geldiğini ifade etti. Forumun bu yılki teması "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" olarak belirlendi ve yapay zekanın, iletişim ekosistemindeki yeri üzerinde duruldu.

Yapay Zeka Yatırımları ve Etkileri

Yapay zeka yatırımlarının 200 milyar dolara yaklaşması ve bu teknolojinin sağlık, eğitim, e-ticaret, medya gibi birçok alanda hız kazandığı bilgisini veren Altun, kullanıcıların da bu süreçte aktif hale geldiğine dikkat çekti. Araştırmalara göre, 2024 itibarıyla dünya genelinde 500 milyondan fazla insan yapay zeka tabanlı uygulamaları kullanıyor.

Dezenformasyon ve Hakikat Krizi

Altun, yapay zekanın getirdiği dönüşümlerin sadece iletişim alanında değil, aynı zamanda dezenformasyon problemlerini de derinleştirdiğini vurguladı. Bu durumun bireysel özgürlükleri kısıtladığını ve bilgi kirliliğine neden olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Diplomatik Çabaları

Altun, Türkiye’nin uluslararası alanda barış ve adalet tesis etmekteki çabalarını da aktardı. Örneğin, Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Antlaşması Türkiye’nin diplomatik etkisini örnekledi. Ayrıca, Gazze’de devam eden insani yardımlar için Türkiye’nin üstlendiği rolü de dile getirdi.

Yapay Zeka Stratejisi ve Gelecek Hedefleri

Türkiye’nin yapay zeka alanında güçlü yatırımlar yaptığını belirten Altun, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile 2025 yılına kadar yapay zeka uygulamalarının gayri safi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sonuç olarak, Altun, Türkiye'nin iletişim, yapay zeka ve diplomasi alanındaki çabalarının, küresel hakikat mücadelesi ve adalet arayışına katkı sağlamasına yönelik güçlü beklentilerde bulundu.