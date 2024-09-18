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Türkiye, Yapay Zeka ve Teknoloji Ekosisteminde Bayraktar Rol Oynamaya Hazır

Sanayi Bakanı Kacır, Global Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılarak Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji vizyonunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:26
Türkiye, Yapay Zeka ve Teknoloji Ekosisteminde Bayraktar Rol Oynamaya Hazır

Sanayi Bakanı Kacır, Global Liderler Zirvesi’ne Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla katıldı. Kacır, Türkiye'nin güçlü insan kaynağı ve teknoloji geliştirme altyapısıyla her geçen gün büyüyen girişimcilik ekosistemiyle 'insanlık yararına teknoloji' anlayışını benimsediğini vurguladı.

Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek

Zirve, 'Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek' temasıyla başladı. Bakan Kacır, yapay zekanın iş süreçlerini değiştirdiğini ve geleceğin önemli bir teknolojisi olduğunu belirtti. 4. Sanayi Devrimi çağında inovasyon odaklı yaklaşımların her alanda değer üretimini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Yerli ve Milli Projelerle Gelecek

Kacır, yapay zeka alanındaki yetkinliklerinin artırılması için uluslararası işbirliklerine önem verdiklerinin altını çizdi. Türkiye geçen yıl, Yapay Zeka Küresel Ortaklığı'na (GPAI) katıldı ve bu alanda çeşitli projelerde aktif olarak yer aldı.

Teknopark ve Girişim İnovasyonu

Bakan, Türkiye'deki teknopark sayısının 2'den 104'e, AR-GE ve inovasyon yapan girişimlerin sayısının ise 10 bin 800'ün üzerine çıktığını belirterek, Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarıyla gelecekte de büyümeyi hedeflediğini açıkladı.

TEKNOFEST Daveti

Kacır, her yıl gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e 2-6 Ekim'de Adana'da yapılacak etkinliğe tüm katılımcılara davette bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da bir otelde düzenlenen 'Global Leader...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da bir otelde düzenlenen 'Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Global Liderler Zirvesi (Global Leader Summit), "Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek"...

Global Liderler Zirvesi (Global Leader Summit), "Yapay Zeka Çağı ve Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla İstanbul'da başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, zirveye video mesaj ile katıldı.

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