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Türkiye Yapay Zeka Zirvesi: Ekosistem İstanbul'da Buluştu

Yapay zeka uzmanları, sektör profesyonelleri ve girişimciler Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:00
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi: Ekosistem İstanbul'da Buluştu

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, Ekosistemi İstanbul'da Buldu

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka uzmanları, girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek büyük bir buluşma gerçekleştirdi. Bu yıl "yapay zeka çok gerçek" temasıyla başlayan zirve, ülkemizdeki yapay zeka farkındalığını artırmayı ve ekosistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

İlk Günde Ele Alınan Konular

Etkinliğin ilk günü, yapay zeka ile sanayinin dönüşüm hikayeleri, büyük dil modelleri ve yapay zekanın demokratikleştirilmesi gibi önemli konulara odaklanıldı. Ayrıca, 280 kurumdan 1300 katılımcının yer aldığı zirve, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TÜBİTAK gibi kamu kurumları ile birçok global ve yerli teknoloji şirketi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapay Zekanın Hayatımızdaki Yeri

TRAI Kurucusu Halil Aksu, zirvenin açılışında yapay zekanın hayatın her alanında var olduğuna dikkat çekerek, bu teknolojinin insan karar alma süreçlerinde nasıl etkili olduğunu vurguladı. "Futboldan sinemaya kadar birçok alanda yapay zekanın somut etkileri görülebiliyor," dedi.

Panel ve Sunumlar

Zirvede, "Demokratikleşen inovasyon: Büyük dil modelleri ve açık kaynak ile yapay zekanın güçlenmesi" başlıklı bir oturumda Meta'nın AI Politika Direktörü Erica Finkle, büyük dil modellerinin nasıl daha erişilebilir hale geldiğini anlattı. Ayrıca, TÜBİTAK ve Türkiye İş Bankası temsilcileri, Türkiye'nin büyük dil modeli çalışmaları üzerine kendi deneyimlerini paylaştılar.

Geleceğe Yönelik Tartışmalar

“E-ticaretin yapay zekayla şekillenen geleceği” başlıklı panelde, beş yıl içindeki dönüşüm süreçleri ele alındı. Zirvenin ana sahnesinde ise Türkiye'nin ulusal yapay zeka stratejisi konuşuldu.

Zirve Çevrim İçi Devam Edecek

Zirvenin İnovasyon Sahnesi'nde, başarılı yapay zeka girişimcileri ve akademisyenler projelerini sundu. "Başlat LLM Etki Programı" finalisti olan yapay zeka girişimleri, yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacak. Zirvenin ikinci günü, sanat, savunma sanayi ve eğitim alanlarında yapay zeka kullanımını tartışacak ve eğitimler verilecek.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka...

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka uzmanları, girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka...

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka uzmanları, girişimciler, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

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