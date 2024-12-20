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Türkiye Yazma Eserler Kurumu Beş Yeni Eseri Tanıttı

TYEK, beş yeni eseri tanıtarak Türk kültür tarihine önemli bir katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:53
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Beş Yeni Eseri Tanıttı

TYEK, Türk Kültürüne Yeni Eserlerle Katkı Sağladı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK), Süleymaniye'deki başkanlık binasında düzenlediği etkinlikte beş yeni eseri tanıttı. Tanıtılan eserler arasında Tercüme-i Hediyye-i Hassan, İbn Fellus'un Matematik Külliyatı, Kitabü'l-Hada'ik fi'l-Metalibi'l Aliyeti'l-Felsefiyyeti'l-Avisa, Tuhfetü'l-Mücahidin, Behcetü'z-Zakir'n ve El-Ucaletü'r-Rahmiyye fî Şerhi Risaleti'l-Vaz'iyye yer aldı.

TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz Açıklamalarda Bulundu

Etkinliğin açılışında konuşan TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, TYEK'in Türk kültür tarihindeki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, TYEK'in yalnızca Türkiye için değil, tarihi coğrafyanın beyni ve kalbi olduğunu belirterek, "TYEK, siyasetten sosyolojiye, tarihten edebiyata kadar her alanındaki asırlık birikimini entelektüel düzeyde ihtiva eden bir merkez. Bu yönüyle de dünyada en kıymetli kurumlardan biri" dedi.

Ayrıca, Yılmaz, TYEK'in 2012'den bu yana 343 eser yayımladığını ve bu eserlere bakıldığında daha çok yol alınması gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Bugün tanıtılan eserler arasında büyük bir fakihin klasikleşen matematik eserinin de bulunduğunu belirtmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Kitapların Yazarları Gözlem Paylaştı

Etkinlikte Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu moderatörlük yaparken, kitapların yazar ve editörleri Mahire Deniz, Elif Baga, İsmet İpek ve Ali Benli hazırlık süreçleri ile ilgili bilgi verdiler. Yılmaz, tarihi ve kültürel hafızanın keşfi ile Türkiye Yüzyılı'nın inşasının bu eserlerden istifade edilerek gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı tarafından tenkitli metin, tercüme ve çeviri yazı...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı tarafından tenkitli metin, tercüme ve çeviri yazı türlerinde hazırlanan 5 yeni eserin tanıtımı yapıldı. Etkinliğin açılışına katılan TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, konuşma yaptı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı tarafından tenkitli metin, tercüme ve çeviri yazı...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı tarafından tenkitli metin, tercüme ve çeviri yazı türlerinde hazırlanan 5 yeni eserin tanıtımı yapıldı. Etkinliğin açılışına katılan TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, konuşma yaptı.

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