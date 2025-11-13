Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Hırvatistan'da Düştü: 1 Şehit

Türkiye'ye ait Air Tractor AT-802 yangın söndürme uçağı Hırvatistan'ın Senj yakınlarında düştü; pilot hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:29
Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Hırvatistan'da Düştü: 1 Şehit

Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Hırvatistan'da Düştü

Senj yakınlarında Air Tractor AT-802 kaza yaptı, pilot şehit oldu

Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağı, Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında düşerek pilotun şehit olmasına yol açtı.

Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre Air Tractor model iki Türk yangın söndürme uçağı, Rijeka yönünden başkent Zagreb'e doğru seyrederken yoğun sis nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Uçaklardan biri Krk Havalimanı'na iniş yaptı; diğer uçak ise Senj yakınlarında düştü.

Ayrıca, yerel saatle 17.00 sularında radarla kaybolan Air Tractor AT-802 için arama çalışması başlatıldı. Haberlere göre pilot, düşmeden hemen önce acil durum çağrısı yaptı ve kısa süre sonra radardan kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uçağı Senj sınırları içindeki Krivi Put mevkiinde buldu. Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Kazaya ilişkin ihbar 17.06’da ulaştı ve Senj İtfaiyesi derhal bölgeye çıkış yaptı ve uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" denildi.

TÜRKİYE’YE AİT YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI HIRVATİSTAN’DA DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT

TÜRKİYE’YE AİT YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI HIRVATİSTAN’DA DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT

TÜRKİYE’YE AİT YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI HIRVATİSTAN’DA DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?