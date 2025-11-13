Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Hırvatistan'da Düştü: 1 Şehit

Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Hırvatistan'da Düştü

Senj yakınlarında Air Tractor AT-802 kaza yaptı, pilot şehit oldu

Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağı, Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında düşerek pilotun şehit olmasına yol açtı.

Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre Air Tractor model iki Türk yangın söndürme uçağı, Rijeka yönünden başkent Zagreb'e doğru seyrederken yoğun sis nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Uçaklardan biri Krk Havalimanı'na iniş yaptı; diğer uçak ise Senj yakınlarında düştü.

Ayrıca, yerel saatle 17.00 sularında radarla kaybolan Air Tractor AT-802 için arama çalışması başlatıldı. Haberlere göre pilot, düşmeden hemen önce acil durum çağrısı yaptı ve kısa süre sonra radardan kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uçağı Senj sınırları içindeki Krivi Put mevkiinde buldu. Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Kazaya ilişkin ihbar 17.06’da ulaştı ve Senj İtfaiyesi derhal bölgeye çıkış yaptı ve uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" denildi.

