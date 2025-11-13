Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Senj Yakınlarında Düştü — Pilot Hayatını Kaybetti

Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Senj Yakınlarında Düştü
Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği duyurdu
Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Birlik açıklamasında, "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" ifadelerine yer verdi.
Senj çevresinde meydana gelen kazaya ilişkin resmi makamların ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor.
