Türkiye'ye Ait Yangın Söndürme Uçağı Senj Yakınlarında Düştü — Pilot Hayatını Kaybetti

Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Senj yakınlarında düştüğünü ve pilotun saat 18.40 civarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:27
Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği duyurdu

Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Birlik açıklamasında, "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" ifadelerine yer verdi.

Senj çevresinde meydana gelen kazaya ilişkin resmi makamların ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

