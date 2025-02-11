Türkiye'ye Uluslararası Areanada Yükselen Destek: Müttefik Görüşü Arttı

Münih Güvenlik Konferansı 2025 Raporu'ndan Çarpıcı Veriler

Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansı'nın hazırladığı 2025 raporuna göre, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkisi hızla artıyor. Rapor, Türkiye'ye karşı bakış açısının birçok ülkede olumlu yönde değiştiğini ortaya koydu.

Önemli Anket Verileri

61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi yayımlanan, "Çok Kutupluluk" başlıklı rapor, dünya genelinde yapılan anketlerle hazırlandı. Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da gerçekleştirilen anketlerde Türkiye'yi "müttefik" görenlerin oranı, "tehdit" olarak görenlerden fazla çıktı.

Ülkeler Arasında Farklılıklar

Raporun bulgularına göre, Türkiye'yi müttefik olarak görenler ile tehdit olarak görenler arasındaki fark en fazla İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde 28’er puan, Çin’de 26 puan, Hindistan’da 25 puan, Güney Afrika’da 19 puan olarak belirlendi. ABD ve Kanada’da ise bu fark 14’er puan oldu.

Öne Çıkan Ülkeler ve Farklılıklar

Bir önceki ankete göre Türkiye'yi müttefik olarak görenlerin en çok arttığı ülkeler ise Almanya ve İngiltere (11’er puan), İtalya (9 puan), Fransa (8 puan) ve Kanada (6 puan) olarak sıralandı. Güney Kore'nin ardından Türkiye, bu alanda son bir yılda en çok olumlu dönüş alan ikinci ülke oldu.

Olumsuz Görüşler ve Düşüşler

Öte yandan, ABD ve İsrail gibi ülkelerin müttefiklik algılarında darbe alan ülkeler arasında başı çektiği görüldü. ABD'yi müttefik olarak görenlerin oranı, Fransa'da 15 puan, Japonya'da 11 puan, Almanya'da ise 9 puan azaldı.

İsrail’in Durumu

Uluslararası mahkemeler tarafından Gazze'de soykırım suçu ile yargılanan İsrail'i tehdit olarak görenlerin oranının hızla arttığı dikkat çekti. İsrail'i tehdit olarak görenlerin oranı İtalya'da 12, Fransa'da 11, İngiltere'de 9, Almanya ve Japonya'da ise 8 puan birden azaldı. Bu durum, İsrail'in anket yapılan tüm ülkelerde artan oranda tehdit olarak görülen tek ülke olmasına yol açtı.