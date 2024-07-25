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Türkiye, Yemen'deki Gerilimi Düşürme Mutabakatını Destekliyor

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki yeni mutabakatı olumlu karşıladı ve barış arayışlarını desteklediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:10
Türkiye, Yemen'deki Gerilimi Düşürme Mutabakatını Destekliyor

Türkiye'den Yemen'deki Gerilim Açıklaması

Türkiye, Yemen'deki taraflar arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan yeni mutabakatı memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, tarafların uzlaşmaya varmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yemen'deki Mutabakatın Önemi

Açıklamada, “Varılan bu mutabakatın, Yemen'deki iç savaşa kalıcı bir çözüm bulunmasının önünü açmasını temenni ediyoruz” denildi. Ayrıca, Yemenli tarafların yapıcı bir diyalog içerisinde ülkenin barış ve istikrarı için odaklanmaları gerektiği belirtilerek, Türkiye'nin Yemen'in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Bankacılık ve Havacılık Sektörlerinde Anlaşma

Yemen'de Hükümet ve Husiler arasında bankacılık ile havacılık sektörlerinde tedbirler alınması adına bir anlaşma yapılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden gelen bilgilere göre, bu anlaşma çerçevesinde Sana ile Ürdün arasında seferler yeniden başlatılacak ve günlük üç sefere çıkarılacak. Ayrıca, Hindistan ve Kahire'ye de seferlerin düzenlenmesi planlanıyor.

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