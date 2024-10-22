DOLAR
34,26 -0,02%
EURO
37,13 -0,26%
ALTIN
3.015,69 -0,72%
BITCOIN
2.298.856,95 0,88%

Türkiye Yenilenebilir Enerji Hedeflerini Yükseltti

Türkiye, yenilenebilir enerji hedeflerini 2035 yılı için 120 bin megavata çıkararak büyük bir adım attı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:45
Türkiye Yenilenebilir Enerji Hedeflerini Yükseltti

Türkiye Yenilenebilir Enerji Hedeflerini Yükseltti

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir gelişme kaydederek, 2035 yılı için rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini toplamda 120 bin megavata çıkardı.

Yeni Hedefler Açıklanıyor

İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı, bu yeni hedeflerin sektörde büyük değişiklikler getireceğini söyledi: "Daha önce 2035 için 53 bin megavat güneş, 29 bin 600 megavat rüzgar hedefi vardı. Yani toplamda 83 bin megavattan 120 bin megavata artırılmış bir hedef belirledik. Bu durum, yenilenebilir enerji alanında büyük bir ivme kazandıracak."

Uzun Vadeli Yatırım İmkanları

Erden ayrıca, YEKA alım garantisi süresinin 20 yıla uzatılmasının, projelerin finansmanının kolaylaşması anlamına geleceğini vurguladı: "Bu uzatma, uzun vadeli kredi imkânlarına daha kolay erişim sağlayacak."

Uluslararası Hedefler ve Kaynak Yönetimi

Biruni Üniversite Hastanesi'nden uzmanlar, beraberinde birçok projenin de başlatılacağını bildirdi. Bu tür projelerin, su kaynaklarının izlenmesi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü gibi önemli konularda da fayda sağlaması bekleniyor.

Gazze'deki Medya Eleştirileri

Avrupa medyasının, Gazze’de yaşanan olayları ele alış şekli, önemli tartışmalara neden oluyor. Cardiff Üniversitesinden Dr. Mike Berry, bu gazetecilik dilinin taraflı olduğunu vurgulayarak: "Özellikle 'cinayet' ve 'katliam' gibi kelimelerin yalnızca bir taraf için kullanılması, medyanın dengesizliğini ortaya koyuyor," şeklinde yorumda bulundu.

Yeşil Enerji Yükseliyor

Küresel enerji pazarında yeşil enerji şirketleri, petrol şirketlerini geride bıraktı. Bu yıl içinde yeşil enerji şirketlerinin piyasa değeri 291,4 milyar dolar artarken, petrol ve gaz devlerinin değeri ise 174 milyar dolar düştü.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Beyrut'taki Hava Saldırısında Can Kaybı Artıyor
3
Fransa İslam Konseyi'nden Gazze Tepkisi
4
KKTC Başbakanı Üstel, Grand İsias Hotel Duruşmasına Katıldı
5
Erzurum'da Müstakil Evde Yangın
6
Yargılama Süreci Başladı: Erdem Kaya'nın PKK Çukurova İlçe Başkanlığına Saldırısı
7
Bahçeli'den FETÖ Elebaşı Gülen Açıklaması

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak