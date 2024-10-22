Türkiye Yenilenebilir Enerji Hedeflerini Yükseltti

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli bir gelişme kaydederek, 2035 yılı için rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini toplamda 120 bin megavata çıkardı.

Yeni Hedefler Açıklanıyor

İbrahim Erden, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı, bu yeni hedeflerin sektörde büyük değişiklikler getireceğini söyledi: "Daha önce 2035 için 53 bin megavat güneş, 29 bin 600 megavat rüzgar hedefi vardı. Yani toplamda 83 bin megavattan 120 bin megavata artırılmış bir hedef belirledik. Bu durum, yenilenebilir enerji alanında büyük bir ivme kazandıracak."

Uzun Vadeli Yatırım İmkanları

Erden ayrıca, YEKA alım garantisi süresinin 20 yıla uzatılmasının, projelerin finansmanının kolaylaşması anlamına geleceğini vurguladı: "Bu uzatma, uzun vadeli kredi imkânlarına daha kolay erişim sağlayacak."

Uluslararası Hedefler ve Kaynak Yönetimi

Biruni Üniversite Hastanesi'nden uzmanlar, beraberinde birçok projenin de başlatılacağını bildirdi. Bu tür projelerin, su kaynaklarının izlenmesi, tarımsal sulama ve taşkın kontrolü gibi önemli konularda da fayda sağlaması bekleniyor.

Gazze'deki Medya Eleştirileri

Avrupa medyasının, Gazze’de yaşanan olayları ele alış şekli, önemli tartışmalara neden oluyor. Cardiff Üniversitesinden Dr. Mike Berry, bu gazetecilik dilinin taraflı olduğunu vurgulayarak: "Özellikle 'cinayet' ve 'katliam' gibi kelimelerin yalnızca bir taraf için kullanılması, medyanın dengesizliğini ortaya koyuyor," şeklinde yorumda bulundu.

Yeşil Enerji Yükseliyor

Küresel enerji pazarında yeşil enerji şirketleri, petrol şirketlerini geride bıraktı. Bu yıl içinde yeşil enerji şirketlerinin piyasa değeri 291,4 milyar dolar artarken, petrol ve gaz devlerinin değeri ise 174 milyar dolar düştü.