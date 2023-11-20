Türkiye'yi fırtına,sağanak ve su baskını vurdu! 15 kişi kayıp ve 2 kişi de hayatını kaybetti

Türkiye genelinde yaşanan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, Batman'da ise 3 çocuk, Zonguldak'ta da 12 gemiciden hala haber alınamıyor. Bu doğal afetin etkisiyle Zonguldak, Bolu, Batman, Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın’ın bazı ilçeleri ve İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son durumu açıklayarak kayıp gemicilerin isimlerini de kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'yi fırtına,sağanak ve su baskını vurdu! 15 kişi kayıp ve 2 kişi de hayatını kaybetti
Yayın Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İzmir'e giden bir kuru yük gemisinin Zonguldak'ta mendireğe çarparak battığını ve 12 kişilik mürettebatından hala haber alınamadığını belirtti.

BATMAN'DA ARANAN 3 ÇOCUK

Batman'da yaşanan sel felaketi sonucunda kaybolan 3 çocuk aranıyor. İçişleri Bakanlığı ekipleri, aile içinde yaşanan acı olayın ardından kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Yağışlar ve fırtına nedeniyle Zonguldak, Bolu, Batman, Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın’ın bazı ilçeleri ve İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı, gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalara dair detayları paylaştı. Toplamda 16 ilde 1611 ihbarın geldiğini ve 7 bin 17 görevlinin görev aldığını açıkladı. Yerlikaya, hasar tespiti için yapılan çalışmalara da vurgu yaptı.

Ali Yerlikaya

GEMİDEKİ MÜRETTABATIN DURUMU

Kafkametler gemisinin battığı olayda, gemide bulunan 12 Türk mürettebatın durumu hala belirsiz. İsimleri açıklanan mürettebatın akıbetiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteorolojiden alınan tahminlere göre, hava durumunun iyileşmeye başlayacağı belirtilirken, AFAD'ın turuncu ve sarı kodlu uyarıları dikkate alınıyor. Eğitime ara verilen iller arasında Zonguldak, Bolu, Batman, Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın ve İstanbul'un Şile ilçesi bulunuyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuktan haber alınamazken, aynı bölgede 7 kişilik bir aile içinde 1 kişi hayatını kaybetti. Gelen ihbarlar üzerine yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda 109 vatandaşın kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan bir kargo gemisinin mürettebatı kurtarıldı, ancak diğer olaylarda kayıplar yaşandı.

Öne Çıkanlar
WhatsApp'ta yeni dönem resmen başlıyor! Dikkat çeken gizlilik özelliği geliyor: Artık her şey gizli kalacak WhatsApp'ta yeni dönem resmen başlıyor! Dikkat çeken gizlilik özelliği geliyor: Artık her şey gizli kalacak
Ceviz kabuğunun sihirli gücü ortaya çıktı! Hele ki sirkeyle karıştırılması sonrasında mucizeye şahit olun Ceviz kabuğunun sihirli gücü ortaya çıktı! Hele ki sirkeyle karıştırılması sonrasında mucizeye şahit olun
Bakanlık 18-55 yaş arası kişilere kesenin ağzını açtı! 1.140 TL nakit yardım yapıyor: Yılda 3 kez hak tanındı Bakanlık 18-55 yaş arası kişilere kesenin ağzını açtı! 1.140 TL nakit yardım yapıyor: Yılda 3 kez hak tanındı
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı Kahramanmaraş'ta gece yarısı korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı Yarın Okullar Açılıyor mu? Bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Yarın Okullar Açılıyor mu? Bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Kar, sağank ve fırtına okulları tatil ettirdi! Son dakika 2 ilden tatil haberi geldi Kar, sağank ve fırtına okulları tatil ettirdi! Son dakika 2 ilden tatil haberi geldi Türk İş Başkanı Atalay'dan flaş asgari ücret 2024 açıklaması Türk İş Başkanı Atalay'dan flaş asgari ücret 2024 açıklaması İnternetten telefon satın vatandaş 55 bin lirasından oldu İnternetten telefon satın vatandaş 55 bin lirasından oldu