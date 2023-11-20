Türkiye'yi fırtına,sağanak ve su baskını vurdu! 15 kişi kayıp ve 2 kişi de hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İzmir'e giden bir kuru yük gemisinin Zonguldak'ta mendireğe çarparak battığını ve 12 kişilik mürettebatından hala haber alınamadığını belirtti.

BATMAN'DA ARANAN 3 ÇOCUK

Batman'da yaşanan sel felaketi sonucunda kaybolan 3 çocuk aranıyor. İçişleri Bakanlığı ekipleri, aile içinde yaşanan acı olayın ardından kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Yağışlar ve fırtına nedeniyle Zonguldak, Bolu, Batman, Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın’ın bazı ilçeleri ve İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı, gelen ihbarlar ve yapılan çalışmalara dair detayları paylaştı. Toplamda 16 ilde 1611 ihbarın geldiğini ve 7 bin 17 görevlinin görev aldığını açıkladı. Yerlikaya, hasar tespiti için yapılan çalışmalara da vurgu yaptı.







GEMİDEKİ MÜRETTABATIN DURUMU

Kafkametler gemisinin battığı olayda, gemide bulunan 12 Türk mürettebatın durumu hala belirsiz. İsimleri açıklanan mürettebatın akıbetiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Meteorolojiden alınan tahminlere göre, hava durumunun iyileşmeye başlayacağı belirtilirken, AFAD'ın turuncu ve sarı kodlu uyarıları dikkate alınıyor. Eğitime ara verilen iller arasında Zonguldak, Bolu, Batman, Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın ve İstanbul'un Şile ilçesi bulunuyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuktan haber alınamazken, aynı bölgede 7 kişilik bir aile içinde 1 kişi hayatını kaybetti. Gelen ihbarlar üzerine yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda 109 vatandaşın kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan bir kargo gemisinin mürettebatı kurtarıldı, ancak diğer olaylarda kayıplar yaşandı.

