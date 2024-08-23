Türkiye Yılın İlk Yarımında 29 Milyon Yabancı Ziyaretçi Ağırladı

Yılın İlk Yarımında Türkiye'ye Yabancı Ziyaretçi Akını
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'yi 2023 yılının ilk yedi ayında toplam 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçi ağırladı.
Artış Oranı Geçen Yıla Göre Yüzde 8,27
Söz konusu dönemde ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,27 oranında bir artış gösterdi.
Yurt Dışı İkametli Vatandaşlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı resmi verilerde, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi.
Bu durumda Türkiye'nin toplam ziyaretçi sayısı ise 33 milyon 470 bin 576 olarak hesaplandı.
En Fazla Ziyaretçi Gönderen Ülkeler
Türkiye'ye en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülkeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
- Rusya Federasyonu: 3 milyon 611 bin 218
- Almanya: 3 milyon 502 bin 628
- İngiltere (Birleşik Krallık): 2 milyon 434 bin 333
- İran
- Bulgaristan
Temmuz Ayında Yabancı Ziyaretçi Sayısı
Temmuz ayında ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişiye ulaştı.
Temmuzda Ziyaretçi Gönderen Ülkeler
Temmuz ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler şöyle sıralandı:
- Almanya: 1 milyon 35 bin 466
- Rusya Federasyonu
- İngiltere (Birleşik Krallık)
- Polonya
- İran