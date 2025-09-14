Türkiye, Yunan makamlarının 'mesnetsiz ve küstah' açıklamalarını reddetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı açıklamaları resmen reddetti.

"Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin asılsız iddiaların sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz."

Açıklamada, bu beyanların tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çeliştiği ifade edildi.

Bakanlık, Yunan yetkililere iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçme çağrısında bulundu.