Türkiye, Yunanistan'a Yangınla Mücadelede Destek Verdi

Türkiye'nin Yangınla Mücadele Desteği Atina'ya Ulaştı

Türkiye, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopteri Yunanistan'a gönderdi. Dört, başkent Atina'daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Yangınla Mücadele Süreci

Varnava bölgesinde başlayan ve hızla yayılma gösteren yangınlar nedeniyle Türkiye, Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan yönetimine, Türkiye'nin yangınla mücadele konusunda her türlü yardımını sunmaya hazır olduğunu iletmiştir.

Yardım Teklifi Değerlendiriliyor

Yunan tarafı, Türkiye'nin sunduğu bu yardımı değerlendireceklerini ve ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'den destek isteyebileceklerini belirtmiştir. Türkiye'de mevcut büyük bir yangın olmaması, bu yardım teklifinin yapılabilmesi açısından önemli bir faktör olmuştur.

Türkiye, yarınki yardımlar için hazırlıklara hızla devam etmektedir.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.