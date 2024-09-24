Türkiye-Yunanistan İşbirliği Konseyi Toplantısı 2025'te Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı

Bu önemli görüşmede, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi. İşbirliğinin Önemi

İki lider, bu toplantının iki ülke arasında dostluk bağlarını pekiştireceğine ve ortak meselelerin çözümü için yeni fırsatlar yaratacağına inanıyor.