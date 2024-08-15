Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı İçin Başvurular Başlıyor

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) Başvuruları Başladı

2024 Yılı Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) başvuruları 16 Ağustos’ta başlayıp, 2 Eylül’de sona erecek. Sınav ise 27 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'den Açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) başkanlığı görevini yürüten Bayram Ali Ersoy, yapılan açıklamada, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvurduğu sınavın detaylarını paylaştı. Ersoy, "Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin başvuru yaparken kullanacakları sonuçlar almak için katılacakları 2024 TR-YÖS’ün ikincisi, 27 Ekim’de gerçekleştirilecek." dedi.

Sınavın Geçerlilik Süresi ve Uygulama Alanı

Ersoy, bu sınavın geçerlilik süresinin, sınav tarihinden itibaren 2 yıl olduğunu belirtti ve devlet üniversitelerinin kendi bünyelerinde ayrı bir sınav uygulaması yapmayacaklarını ifade etti.

Uygulama Detayları

KKTC dahil 60 ülke ve 87 sınav merkezi ile uygulanacak olan TR-YÖS/2, adayların tek bir sınav sonucuyla Türkiye’deki birçok üniversiteye başvuru imkanı sunacak. Bu sistemle birlikte, daha önce her üniversitenin kendi sınavına katılmak zorunda kalan adaylar, tek bir sınav ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, geç başvuru süreci ise 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.