Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Tamamlanacak — AK Parti Mahalle Mahalle Sahada

AK Parti "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nı İstanbul'da tamamlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın İstanbul etabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partinin ülke genelinde yürüttüğü programın İstanbul ayağı, kapsamlı saha çalışmalarıyla sona erdirilecek.

Büyükgümüş: İstanbul'un her mahallesinde AK kadrolar sahada olacak

Ahmet Büyükgümüş, 81 il ve 973 ilçede programı etkin şekilde tamamladıklarını vurgulayarak, "Yarın sabah saatlerinden akşama kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde..." diyerek İstanbul çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Büyükgümüş, program kapsamında 283 aktör ile bakanlar, milletvekilleri, üyeler ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla İstanbul'un mahalle ve ilçelerinde vatandaşlarla doğrudan buluşacaklarını belirtti. Yaz boyunca teşkilatların tüm kesimleri dinlediğini, milletle yürütülen çalışmaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaştıklarını ifade etti.

Büyükgümüş, yürütülen başlıkları şu şekilde sıraladı: ekonomi programı, Terörsüz Türkiye çalışmaları, Aile Yılı faaliyetleri, kentsel dönüşüme dirençli kent çalışmaları ve Maarif Modeli. Aktörlerin sorunları yerinde tespit edip kimi zaman çözdüğünü, kimi zaman da bakanlık verilerinden hareketle adımlar attıklarını anlattı.

Büyükgümüş, saha çalışmalarına dair şunları söyledi: "Bu saha çalışmalarıyla AK Partili belediyelerde çalışmaları değerlendirecek, olmayanlarda ise sorunları yerinde tespit edeceğiz ve bakanlıklarımızla hangi adımlar atılacağını belirleyeceğiz. Bu buluşmalarımızı İstanbul'da da özen, heyecan ve coşkuyla tamamlamayı hedefliyoruz."

Ekonomi ve Terörsüz Türkiye vurgusu

Büyükgümüş, programların en önemli gündem maddesinin ekonomi olduğunu belirterek, hükümetin, Cumhurbaşkanının ve partinin hedefinin enflasyonun düşmesi ve kalıcı refah artışı sağlamak olduğunu kaydetti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilere yazdığı mektupların şehirlerde teslim edildiğini, sürecin gazilerin maneviyatını veya şehitlerin hatırasını incitmeyecek şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Büyükgümüş terörle mücadele konusuna değinerek, ""Terörsüz Türkiye'nin asla ve asla bir pazarlık süreci olmadığını, bir algı süreci olmadığını"" ifade ettiklerini belirtti ve savunma sanayisindeki ilerlemenin Mehmetçiğe sağladığı katkıyı vurguladı.

Savunma sanayisindeki kazanımlara ilişkin Büyükgümüş'ün ifadeleri özetle şöyle: "Öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz onların inlerine gireceğiz' diyerek ifade ettiği süreç yürüdü. Savunma sanayimizde kat ettiğimiz mesafe, elde ettiğimiz imkan Mehmetçiğimizin en büyük dayanak noktası oldu." İnsansız hava araçlarının Türkiye için stratejik bir kazanım haline geldiğini ve milli savunma sanayisindeki ilerlemenin operasyonların etkinliğinde rol oynadığını anlattı.

Büyükgümüş, savunma sanayisindeki atılımlara CHP'nin yaklaşımını eleştirerek, CHP liderliğinin daha yapıcı ve rekabetçi bir duruş sergilemesini beklediklerini söyledi. Özgür Özel'in açıklamalarına atıfta bulunarak, partisine yönelik eleştirilerin üslubunu sorguladı ve Sinop örneğine değindi: "Sinop'a gitmiş, roket desteğiyle ilgili balıklar rahatsız oluyormuş, turistler Sinop'u tercih etmiyormuş." Büyükgümüş, Sinop'un balık üretiminin son 3 yılda 5 katına çıktığını ve turist sayısının arttığını belirtti.

Özdemir: 283 grup, 1.700 program, 961 mahalle

Abdullah Özdemir, program kapsamında 283 farklı grup oluşturduklarını, bakanlar, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve teşkilat üyelerinin öncülüğünde 1.700 program ile 961 mahallede çalışma yapacaklarını söyledi.

Özdemir, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğündeki buluşmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da da gerçekleştirileceğini ve çalışmaların 7 Şubat 2025'teki kongreden itibaren yoğunlaştığını ifade etti.

İstanbul'un her mahallesinde dinamik bir teşkilat yapısı kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, mahalle teşkilatlarının niteliği, dinamizmi ve vatandaşla bağının önemine dikkat çekti. Kısa sürede İstanbul teşkilatına 33 bin yeni üye kazandırdıklarını, yıl sonuna kadar hedeflerinin 155 bin üyeyi aşmak olduğunu belirtti.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin olarak Özdemir, "Yargıya itirazlarımızı yaptık, süreci sıkı şekilde takip edeceğiz." dedi ve Bayrampaşa'nın hizmet beklentileri nedeniyle kazanılması halinde bunun bir belediye kazanımı değil, büyük bir sorumluluk olarak üstlenileceğini söyledi.

Not: Haber, AK Parti yetkililerinin açıklamalarına dayanarak editoryal bir dille özetlenmiştir; özel isimler, tarihler ve tüm sayısal veriler kaynaktaki ifadelerle korunmuştur.

