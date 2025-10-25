"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı" İstanbul'da gerçekleşti

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, saha çalışmaları ve partinin kararlılığına vurgu yaptı.

Büyükgümüş: Türkiye Yüzyılı'nı İstanbul'la başaracağız

Büyükgümüş, 81 ilde, 973 ilçede yürütülen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" sahalarını anlatarak, teşkilatların halkı samimiyetle dinlediğini ve not ettiklerini belirtti. Konuşmasında, "Ailemizi, sözümüzü, davamızı, mücadelemizi büyüterek çalışmalarımızı bugün neticelendiriyoruz" dedi ve sahadaki teşkilatlara teşekkür etti.

Büyükgümüş, partinin tarihsel sorumluluğuna dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına atıfta bulundu: Cumhurbaşkan'ım "Daha adil bir dünya mümkündür." diyerek tüm insanlığa sunduğunuz adalet çağrınızın son derece anlamlı ve insanlığın bu önemli dönüşüm anında tam da bu dönüşümün kalbinde yer alması gerektiğine inanıyoruz.

"2029 yılında yeniden bu aziz şehri, liderimizin 'aşkım' dediği, 'mücadelem' dediği bu aziz şehri AK davamızla buluşturacağız." ifadelerini kullanan Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı'nı İstanbul'da ve İstanbul'la birlikte başaracağız." diyerek hedeflerini yineledi.

CHP'ye eleştiriler ve siyasi mücadele vurgusu

Büyükgümüş, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Son dönemde yalanla, iftirayla, şantajla demokrasimizi, siyaseti esir almaya çalışan..." ifadeleriyle, partilerin karşılaştığı zorlukları ve AK Parti'nin bunlarla mücadelesini anlattı. Konuşmasında, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma hedefi ile Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST ruhuna vurgu yaptı. Ayrıca güçlü aile, terörle mücadele ve ülkenin enerjisinin korunması gibi başlıkları öne çıkardı.

Özdemir: Final yeni bir başlangıç

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın 1700 programla sürdüğünü belirterek final için bir araya geldiklerini, ancak her finalin kendileri için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Özdemir, salondakilere hitaben, "Sizlerle birlikte, İstanbul'da bir olarak... çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." dedi.

Özdemir, İstanbul'un yeniden AK belediyecilikle ayağa kaldırılacağını vurgulayarak, "Ömrünü milletine adamış... Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha hep birlikte yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız." şeklinde konuştu. Konuşmasının sonunda "İstanbul'da açık ara birinci olacağız." sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Program, partinin saha çalışmalarının sonuçlarını değerlendirdiği ve 2029 hedeflerine yönelik kararlılığı öne çıkardığı bir kapanış niteliği taşıdı.

