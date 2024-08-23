Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası, Devlet Korumasındaki Gençlerle Buluşuyor

Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet koruması altında olan gençler için ilk kez düzenleyeceği "Türkiye Yüzyılı Kardeşlik Turnuvası" ile gençlerin sporla buluşmasını sağlıyor.

Turnuvanın Detayları

24-26 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan turnuvanın teması "Birlikte Daha Güçlüyüz: Kardeşlik ve Sporla" olarak belirlendi. Bu etkinlik, 15-18 yaş arası gençler arasında, devlet korumasındaki spor yeteneklerinin sergilenmesi amacıyla düzenleniyor.

Katılımcı İlller ve Organizasyon

Turnuvaya Eskişehir, Konya, Bilecik, Ankara, Yalova, Sakarya, Bursa ve Kütahya gibi illerdeki kuruluşlarda ikamet eden gençler katılacak. Eskişehir Valiliği'nin desteğiyle organize edilen bu turnuva, gençler için önemli bir platform sunmayı hedefliyor.

Ödüller ve Özel Kategoriler

Etkinlik sonunda, birinci olan takıma şampiyonluk kupası verilecek. Ayrıca, alınan derecelere göre madalyalar dağıtılacak. Turnuvada en iyi oyuncu, en centilmen takım gibi özel ödüller de verilecek.

Bu etkinlik, gençlere hem spor yapma imkanı sunarken, aynı zamanda sosyal birlikteliği güçlendirmeyi de amaçlıyor.