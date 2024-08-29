Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bursa'da Tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtımı Bursa'da Gerçekleşti

Bursa, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, programda yaptığı konuşmada, "Programları sadeleştirdik. Öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini istiyoruz," dedi. Savaşçı, eğitim sisteminin bir değişim süreci gerektirdiğini vurguladı.

Özgür Düşünme ve Sosyalleşme İmkânı

Savaşçı, okulların çocukların özgür düşüncelere sahip olmaları ve kendilerini ifade edebilmeleri için uygun zeminler sunması gerektiğini belirtti. "Çocuklarımızın sosyal bireyler olmalarını istiyoruz. Yeni programımız, beceri temelli bir yapı oluşturuyor," dedi.

Yeni Müfredatın Felsefesi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrenci odaklı bir yaklaşım sergilendiğini belirtti. Alireisoğlu, yeni müfredatın çocukların oyun oynama, okuma ve sosyalleşme ihtiyaçlarını desteklediğini vurguladı.

Kazandıran Eğitim Yapısı

Alireisoğlu, "Bursa eğitim camiası olarak Türkiye'nin eğitim hikayesinin güçlü bir parçası olacağız," diye ekledi. Program, Prof. Dr. İlker Cırık'ın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtımı" konulu konferansı ile devam etti. Etkinliğe, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden yöneticiler ile okul müdürleri katıldı.