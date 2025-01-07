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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri Fenerbahçe Vapuru'nda Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte eğitimciler, müze ve açık hava mekanlarının eğitimdeki rolünü tartıştı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:26
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri Fenerbahçe Vapuru'nda Gerçekleşti

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Atölyeleri Fenerbahçe Vapuru'nda

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri", tarihi Fenerbahçe Vapuru'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Doç. Dr. Genç Osman İlhan ve birçok öğretmen ile eğitim yöneticisi katıldı.

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Etkinlikte, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime sağladığı katkılar ve öğrenci gelişiminde yarattığı değerler masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, müzelerin ve alternatif öğrenme alanlarının eğitimdeki önemine dikkat çekti. Yentür, öğrencilere sınıf dışındaki deneyimlerin sunulmasının, boşlukları doldurduğu ve onların hayal gücünü geliştirerek farklı beceriler kazanmalarına yardımcı olduğunun altını çizdi.

Akademik Başarı ve İlginin Artırılması

Prof. Dr. Erbay ve Doç. Dr. İlhan, sunumlarında öğrencilerin müzeler ve açık hava mekanlarına olan ilgisinin artırılmasının akademik başarı üzerindeki muhtemel etkilerini aktardı. Pedagojik temellere dayalı uygulama örnekleri sunan akademisyenler, öğrenmenin sadece sınıflarla sınırlı olmadığını, yaşamın her alanında mümkün olduğunu vurgulayarak bu tür etkinliklerin önemine değindiler.

Eğlenceli ve Öğretici Deneyim

Fenerbahçe Vapuru'ndaki uygulamalı atölyeler, katılımcılar için hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sundu. Eğitimciler, bu deneyimi nasıl bir öğrenme sürecine dönüştürebileceklerine dair fikir alışverişinde bulundu. Katılımcılara, tarihi vapurda düzenlenen sergiler ve etkinlikler üzerinden örnek öğrenme aktiviteleri sunuldu.

Eğitimciler, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin öğrencilerin ilgisini çektiğini ve kalıcı bilgiler edinmelerine yardımcı olduğunu ifade ettiler. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri"...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri" kapsamında bazı eğitimciler, Beyoğlu Rahmi Koç Müzesi'nin tarihi Fenerbahçe Vapuru'nda bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Doç. Dr. Genç Osman İlhan, çok sayıda öğretmen ile eğitim yöneticisi katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri"...

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Cumartesi Atölyeleri" kapsamında bazı eğitimciler, Beyoğlu Rahmi Koç Müzesi'nin tarihi Fenerbahçe Vapuru'nda bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Prof. Dr. Fethiye Erbay, Doç. Dr. Genç Osman İlhan, çok sayıda öğretmen ile eğitim yöneticisi katıldı.

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