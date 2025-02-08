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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Okul Öncesi Eğitime Yeni Materyaller

MEB, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul öncesi eğitim için yeni materyaller geliştirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:14
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Okul Öncesi Eğitime Yeni Materyaller

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yenilik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde, çocukların eğitimine yönelik yeni materyaller hazırladı. Bu uygulama, çocukların Türkçe alan becerilerini geliştirerek, onların bütüncül gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Eğitim Materyalleri

MEB'in açıklamasında, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan materyallerin detayları paylaşıldı. Bu yeni materyallerle, çocukların dil becerilerini artırmak ve kelime hazinelerini zenginleştirmek hedefleniyor. "Okul Öncesi Çocukları İçin Şiirler", "Okul Öncesi Çocukları İçin Tekerlemeler" ve "Okul Öncesi Çocukları İçin Parmak Oyunları" başlıklı eğitim setleri bu amaca hizmet edecek.

Çocuk Dostu Terimler ve Etkinlikler

Materyaller, çocuk dostu terimler kullanılarak hazırlandı. Bu sayede, çocukların ses bilgisel farkındalığını artırmak ve dil gelişimlerini desteklemek hedefleniyor. Ayrıca, eğitim materyallerinin her biri, çeşitli temalar doğrultusunda şekillendirildi ve belirlenen kelimelerin edinimini pekiştirecek etkinlik örnekleri ile zenginleştirildi.

Yeni materyallerin, çocukların eğitim hayatına önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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