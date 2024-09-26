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Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi Tamamlanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin son aşamasına gelindiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:42
Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi Tamamlanıyor

Yargı Reformu Hakkında Önemli Gelişmeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanma sürecinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Geniş Katılım ve Öneriler

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, http://yargireformu.adalet.gov.tr adresi üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin önerilerinin alındığını belirtti. Ayrıca, vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün detaylı bir şekilde incelendiğini ifade etti.

Adaletin Gecikmeden Tesisi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, hukukun üstünlüğü ilkesini esas alarak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi oluşturma hedefiyle hazırlandığını belirten Tunç, "Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek somut adımları belgemizde bulunduruyoruz" dedi.

Tunç, ayrıca şunları kaydetti: "Adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek ve ceza adalet sisteminin etkinliğini artıracak adımlar atacağız". Yargı Reformu hedef ve faaliyetlerini hayata geçirmek için kesintisiz bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

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