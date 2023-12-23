Türkiye ziyareti için vize muafiyeti uygulanacak 6 ülke Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı ile 6 ülke vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik gezilerde vize muafiyeti sağlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu ülkelerden Türkiye'ye turistik ziyaret kapsamında her 180 günde 90 gün süreli olarak vize muafiyeti uygulanacak. Yayımlanana kararda adı geçen ülkeler ise şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesi gereğince belirtilen şartlar altında vize muafiyeti bulunacak.