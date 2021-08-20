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Türkiye'de Afganistan'dan gelen göçmen sayısını ne kadar? Erdoğan açıkladı..

Cuma namazından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen 'Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı kaç?' sorusuna net bir yanıt verdi. Erdoğan, şu anda emniyet kayıtları ve kayıt dışına toplamda 300 bine yakın Afganistanlı göçmenin olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2021 Cuma 19:25
Türkiye'de Afganistan'dan gelen göçmen sayısını ne kadar? Erdoğan açıkladı..
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Cuma namazı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerin en önemli konusu olan Afganistan ve oradan gelen göçmenlerle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Afganistan'da halen çalışmaların devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta batı dünyası olmak üzere İslam dünyasının da Afganistan'a gerekli ihtimamı göstermediğin belirtti. Taliban ile ara ara görüşmeler yaptıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, yine görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.


TÜRKİYE'DE BULUNAN AFGAN GÖÇMEN SAYISI NE KADAR?

Afganistan'ı terk ederek başka ülkelere kaçan Afgan göçmenlerinden Türkiye'de ne kadar olduğu yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya atılan 1.5 milyon düzensiz göçmen oldu sözünün yalan olduğunu ve şu anda emniyet kayıtları ve kayıt dışı olarak Türkiye'de 300 bine yakın bir Afgan vatandaşlının olduğunu söyledi.

 


Son Güncelleme: 20.08.2021 19:25
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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCumhurbaşkanı ErdoğanAfgan Göçmen Sayısı
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