Türkiye'de bir ilde daha petrol heyecanı yaşanıyor

Bakan Bayraktar, Şırnak'ın ardından başka bir ilde daha petrol arama heyecanının olduğunu açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Van'da petrol sondajı yapacaklarını duyurdu. Bu açıklama kentte büyük bir heyecan yarattı. Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş, petrolün keşfedilmesi ve işletilmesinin Van iline olumlu etkileri olacağını belirtti. Kardaş, bu durumun her açıdan olumlu sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. İşte detaylar...





BAKAN BAYRAKTAR PETROL MÜJDESİ VERDİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş, geçmiş tarih kayıtlarına dayanarak Van ilinde dört ayrı bölgede petrol rezervleri bulunduğunu ifade ederek, bu bölgelerdeki çalışmaların tekrar başlatılmasını önermişti. Kardaş, Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet dönemi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arşivlerine dayanarak Van ilinde madencilik alanında yapılan faaliyetleri derlemiş ve bu çalışmaları bir kitapta toplamıştır. İşte diğer ayrıntılar...





Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında petrolün stratejik bir önem kazandığına vurgu yapan Doç. Dr. Kardaş, bu dönemde İkinci Abdülhamid'in maden mühendisi Abdullah Kazım Efendi'yi Van iline göndererek burada yapılan incelemeler sonucunda petrol rezervlerinin keşfedildiğini aktarmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Van'ın işgal edildiği dönemde Rusların bu bölgedeki petrolü kullandığını belirten Kardaş, Cumhuriyet döneminde ise 1950'li yıllara kadar petrol çıkarıldığını ve işletildiğini ifade etmiştir. Ancak teknolojik gelişmelerin yetersiz olduğu o dönemde, sadece 122 ve 148 metre derinliğinde iki kuyunun açılabildiğine dikkat çekmiştir.

Doç. Dr. Kardaş'ın çalışmaları, Van ilinin geçmişteki petrol rezervleriyle olan ilişkisini ve bu alandaki faaliyetleri ayrıntılı bir şekilde aydınlatmaktadır. Tarih boyunca bu bölgelerdeki petrolün stratejik ve ekonomik önemi, arşiv belgeleriyle birlikte ortaya konmuştur. Kardaş'ın araştırmaları, Van ilinin madencilik ve enerji potansiyelinin geçmişten günümüze nasıl evrildiğini anlamamızı sağlamaktadır.

Van Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Van'da petrol sondajı yapacaklarını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bu durumun Van halkını sevindirdiğini ve yeni teknolojiyle yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Kardaş, Osmanlı döneminden itibaren Van'da petrolün işletildiğini ve bu petrolün özellikle ulaşım araçlarının mazot ihtiyacını karşıladığını söyledi. Cumhuriyet dönemi ve Demokrat Parti dönemi de dahil olmak üzere petrolün çıkarıldığına dikkat çekti. Ancak zamanla petrol tabakasının alt katmanlara indiği ve teknolojik altyapının yetersiz olduğu için araştırmaların durduğunu ifade etti. Kardaş, günümüz teknolojisi ve yeni bakış açısıyla yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verebileceğine inandığını vurguladı.

Aynı zamanda Van'daki taş kömürüne dair çalışmalar yaptığını ve Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar bu konuda belgelerin olduğunu dile getiren Kardaş, Fransız Emil Mayısen'in 1927-1931 yılları arasında Beşparmak ve Kürzot köylerindeki petrolü işletme yetkisi aldığını belirtti. Bununla birlikte, Birinci Umumi Müfettişlik tarafından yapılan çalışmalarda petrolün bulunduğunu ancak o dönemin koşullarının istenilen sonuçları elde etmeye yetersiz kaldığını ifade etti. Kardaş, Osmanlı arşivinden, Cumhuriyet arşivinden ve MTA Genel Müdürlüğü arşivinden çok sayıda belge ve raporun bulunduğunu belirtti.

Kardaş'ın ifadeleri, Van'daki petrol ve madencilik faaliyetlerinin geçmişi hakkında detaylı bilgi sunuyor. Bu açıklamalar, Van'ın enerji potansiyelinin ve geçmişteki bu kaynakların nasıl değerlendirildiğinin anlaşılmasına yardımcı oluyor.