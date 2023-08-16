Türkiye'de rekor sıcaklık: Eskişehir'de termometreler 49.5 dereceyi gördü

Sıcaklık rekorları adeta eriyor! Türkiye, alev alev yanarak sıcaklık rekorunu tazeledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Ağustos Salı günü ülke genelinde yaşanan sıcak hava dalgasının etkisiyle yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Özhaseki, Eskişehir'de termometrelerin 49.5 dereceyi gösterdiğini ifade etti. Bu sıcaklık, bir önceki rekoru geride bırakan 49.1 derecelik Şırnak'ın Cizre ilçesindeki değeri geride bıraktı.

Özhaseki'nin paylaştığı bu bilgi, ülke genelindeki sıcaklık yükselmesinin etkisini gözler önüne serdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan açıklamada, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kaydedilen 49.5 derece, Türkiye'nin en sıcak anına işaret ediyor. Bu sıcaklık, iklim değişikliğinin etkilerini daha yakından hissettiğimiz bir dönemde geldi. Özellikle sıcak hava dalgalarının artış gösterdiği bu süreçte, sıcaklıklardaki yükselişin küresel bir mesele olan iklim değişikliği ile yakından ilişkili olduğu da unutulmamalı.

Bakan Özhaseki, bu sıcaklık rekorunun iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla çaba harcamamız gerektiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirlenen 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerinin bu tür durumların önüne geçmede kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Bakan, toplumun her bireyini çevre duyarlılığına davet etti. Sıcak hava dalgalarının ve ekstrem hava koşullarının sıklığı, iklim değişikliğiyle mücadele gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sererken, sıcaklık rekorlarının ardı arkası kesilmiyor.

Kavurucu Sıcaklar İnsanları Parklara ve Üretim Alanlarına Sürüklüyor!

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerine çıkacağını duyurdu. Bu haberle birlikte, kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Termometrelerin Mardin'de 47 dereceyi gösterdiği bu aşırı sıcak günlerde, insanlar serinlemek için parklara akın etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, vatandaşların sıcaktan kurtulmak için tercih ettiği mekanlardan biri oldu. Sıcaklardan bunalan Mardinliler, parkın gölgesinde serinleyerek nefes alabildi. Parkta zaman geçiren vatandaşlardan Hacı Hadi Saruhan (69), sıcakların altında ezildiğini ifade ederken, hem şaşkınlık hem de espri dolu bir şekilde, "Kızıltepe Mardin’den daha sıcak olduğu için buraya geldim ama maalesef burada da aynı öyle sıcak. Sıcaklardan dolayı yandık, bunaldık. Biraz serinlemek için parkta vakit geçiriyoruz. Allah’a çok şükür, acaba öbür dünyada ne yaparız. Ondan korkuyoruz" dedi.





Kavurucu sıcaklara rağmen üretim durmuyor. Kızıltepe Kaymakamlığı ile Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle kurulan 'Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Evi'nde, geleneksel tandır ekmeği üretimi sürüyor. Sıcakların etkisi altında bile, sabahın erken saatlerinde kadınlar tandıra gelerek hamur işlerine başlıyor. Üretimin önemini vurgulayan Zeynep Ekim (37), "Havalar çok sıcak, zaman zaman 45 dereyi bulan sıcakta çocuklarımız için çalışıyoruz. 2 kadın arkadaş sabahtan akşama kadar çalışıp 300 ekmek pişiriyoruz. O kadar sıcak oluyor ki, yüzümüz yanmasın diye kapatıyoruz. Ailemize, çoluk çocuğumuza destek olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Sıcaklarla mücadele ederek üretime devam eden kadınlar, topluma örnek bir dayanışma sergiliyor.

Mardin'in Midyat ilçesindeki sıcak hava, esnaf ve vatandaşları farklı yöntemler arayışına sürükledi. Gün boyu dışarıda kalmayı zorlaştıran yüksek sıcaklıklar, turistlerin kapalı alanları ve gölgelik yerleri tercih etmesine neden oldu. Esnaf Beşir Akpınar ise iş yerinin önündeki ağacın altına sulu klima sistemi kurarak serinlemeye çabaladı. Açık havada çalışan sulu klima, çevredeki insanların ilgisini çekti ve bir süreliğine serinlemek isteyenleri ağırladı.

Diyarbakır'da ise sıcaklık rekor seviyelere ulaşırken, kentin tarihi ve turistik mekanları boş kaldı. Ancak çocuklar için farklı bir hikaye söz konusu. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzu, serinlemek isteyen çocukların akınına uğradı. Sıcaklığın 46 dereceye kadar çıktığı kentte, gençler sıcak havadan kaçıp havuzun serin sularına sığındı.

Tarihi Ongözlü Köprü'nün işletmecisi Yusuf Gümüş, sıcakların işlerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Gümüş, "Bölgemizde çok ciddi bir sıcaklık var ve vatandaşlar haklı olarak dışarı çıkamadığı için bizim işyerimizde de durgunluk var. Gölgede bile insan sürekli ter içerisinde kalıyor. On Gözlü Köprü yerli ve yabancı turistlerin en çok uğradığı tarihi bir yerdir. Bizim de burada kahvaltı işletmesi var ama vatandaşlar sıcaktan dolayı gelmiyor. Doğal olarak vatandaşlar akşam vakti buralara geliyor. Gündüz yaşanan durgunluk bizi çok etkiliyor" şeklinde konuştu. Sıcak hava, iş dünyasını da etkileyerek işlerin durma noktasına gelmesine neden oldu.

'DİYARBAKIR'DA ANORMAL SICAKLIK: SERİNLEME MÜCADELESİ'

Diyarbakır, küresel bir durumdan kaynaklı olarak anormal sıcaklıkla karşı karşıya. Sıcak havaların etkisiyle vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Dicle Nehri'nin kıyısına gelerek ağaçların gölgesinde serinlemeye çalışan Hamit Diken (47), "Küresel bir durumdan dolayı Diyarbakır anormal bir sıcaklık yaşıyor. Havaların sıcak olmasından dolayı su kenarlarına, gölgelik alanlara gidiyoruz. Sıcaklardan dolayı ben de evden çıktım. Bu kafeye geldim. Havalar sıcak olduğu için buralar bomboş. Aşırı sıcak olduğu için insanlar çok rahatsız oluyor. Sıcaktan dolayı tarihi yerlerimizde rağbet yok" şeklinde ifade etti.

Anzele Parkı'nda süs havuzunda serinlemeye çalışan İslam Ekin (13) ise, "Diyarbakır çok sıcak olduğu için ailemle buraya sabahtan akşama kadar suya giriyoruz. Acıktığımızda ise eve gidip yemek yedikten sonra tekrar geliyoruz. Klimalar bize etki etmiyor. Burada çok güzel serinliyoruz" dedi.

Sıcak hava dalgası sadece Diyarbakır'ı etkilemiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların arttığı bu dönemde özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmalarını ve dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Sıcak hava, vatandaşları serinlemek için farklı çözümler aramaya yönlendiriyor.