Türkiye'deki et tüketiminde vahim tablo ortaya çıktı

Türkiye, son yaşanan hayat pahalılığı ve yükselen et fiyatlarıyla birlikte et tüketiminde ciddi bir gerileme yaşadı. Market raflarında dana kıymanın kilogram fiyatının 300 TL, kuzu kuşbaşının ise 374 TL'ye ulaştığı bu dönemde, Türkiye'nin ortalama 37.3 kilogramlık toplam et tüketimi, Kongo, Tacikistan, Fas gibi bazı Afrika ülkeleri ile aynı seviyelere geriledi.

OECD verilerine göre, 2022 yılında dana eti ve kıyma tüketiminde ortalama 9.9 kilogramla Türkiye, üye ülkeler arasında 15. sıraya geriledi. Paraguay, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkeler ise Türkiye'yi geçerek daha yüksek sıralamalara yerleşti. Habere göre, kırmızı et sektöründeki dışa bağımlılığın artması, sektörün en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Büyük işletmelerin piyasayı domine etmesi, fiyat dalgalanmaları ve arz sorunlarının yaşanmasına neden oluyor.





Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, sektördeki en büyük problemin kırsal kesimdeki aile işletmelerinin üretimden çekilmesi olduğunu vurguladı. Büyük işletmelerin kontrolünde olan sektörde, çobanların dahi dışarıdan getirildiği, yem ve hayvanların ithal edildiği belirtildi. Bu durumun da et fiyatlarını yükselttiği dile getirildi. Tunç, devletin küçük aile işletmelerine destek olması gerektiğini belirtirken, kırsalda üretim yapan kadınlara SGK ve asgari ücret maaşı gibi desteklerin sağlanabileceğine dikkat çekti.

Türkiye'nin et tüketimindeki bu gerileme, sektördeki yapısal sorunları da bir kez daha gözler önüne seriyor. Uzmanlar, sektörde küçük işletmelerin desteklenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguluyor.