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Türkiye'deki hasta sayıları arttı! Genç yaşlı herkes tehlike altında: Eğer o belirti varsa...

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Türkiye'deki hasta sayıları arttı! Genç yaşlı herkes tehlike altında: Eğer o belirti varsa...
Son dönemlerde sıklıkla görülen hastalıklar üzerine Türkiye'de 3 kişiden birinde görüldüğü tespit edildi. Hafife alınmayacak derecede tedirgin edilen rahatsızlık üzerine yapılması gerekenler açıklandı.

Beslenme alışkanlıklarının günümüzde farklılaşmalarıyla beraber hazır gıda tüketiminin artışı hastalıkları da beraberinde getirdi. Karaciğer yağlanması vakalarının sıklığı artış gösterdikçe Feride Fonksiyonel Yaşam Koordinatörü Uzm. Dyt. Başak Satar, rastlanılan durum üzerine yorumlarını yaptı. Türkiye'de 3 kişiden birinin bu rahatsızlıkla mücadele ettiği bilgisi verilirken besinler ve fonksiyonel bileşikler hakkında bilgiler duyuruldu.

Karaciğer yağlanmasının alkole bağlı olduğu durumlarda ya da alkolik olmayan karaciğer yağlanması olarak iki farklı grup üzerinde değerlendirme yapılır. Satar, alkolik olmayan yağlanmalar için önemli sağlık sorunu olduğuna değinirken dünya genelikde en sık rastlanılan durum olduğuna değindi. Hastalığın nedenleri arasında obezite, insülin direnci, tip II diyabet, hipertrigliseridemi, HDL düşüğü, hipertansiyonlar yer alır.

İkinci grup ise alkolden ötürü olan yağlanmadır. Bunda ise hızlı kilo kayıpları, mide ameliyatları, protein-enerji malnütrisyonu ve total-paranteral beslenme olarak yer alır. Diğer nedenler arasında ise metabolik hastalıklar, toksik yük oluşumu ve enfeksiyonlar yer alır.

karaciğer yağlanması

KARACİĞER YAĞLANMASINA İYİ GELENLER

KURKUMİN

Karaciğer yağlanmalarını önlenmesine yardımcı olan kurkumin, karaciğer sağlığının korunmasında etkili rol oynar. Biyoyararlanımı düşük bir bileşiktir.

SİLİMARİN

Devedikeni tohumlarından oluşan ve uzun zamandır karaciğer hastalıkların tedavisinde tercih edilen silimarin, antiviral etkisiyle güçlü iyileştirme hücrelerine sahiptir.

KATEŞİNLER

Kateşin türevleri çay, elma, üzüm, çilek ve kakao olmak üzere birçok besinde yer alan kateşeinler, metabolizmayı iyileştirmesiyle karaciğerde ki antioksinleri yok eder. 

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