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Türkiye'den kaçırılmak istenenler şaşırttı

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Türkiye'den kaçırılmak istenenler şaşırttı
Türkiye'de 2007-2022 yılları arasında şaşırtacak biyokaçakçılık olayı yaşandı. Kelebek ve böceklerin hedef alındığı kaçakçılıkla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP, Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi'ni kurdu. Türkiye'nin biyokaçakçılıkla mücadelesine ışık tutan veriler açıklandı. Detaylar haberimizde...

Son 15 yılda Türkiye'de biyokaçakçılık vakalarında yaşanan artış dikkat çekiyor. DKMP Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin biyokaçakçılık yoluyla istismar edilmesinin ve zarar görmesinin önüne geçmek için mücadele çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda, ülke menfaatine olacak ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların elde edilmesini de amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 'Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi' kurulmuş ve biyokaçakçılık vakalarının takibi kolaylaştırılmıştır.

87 BİYOKAÇAKÇILIK OLAYI MEYDANA GELDİ

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007-2022 yılları arasında toplam 87 biyokaçakçılık olayı meydana geldi. Bu vakalarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kaçakçılar en çok kelebek ve böcekleri hedef alarak ülke dışına çıkarmak istediler.

DKMP tarafından hazırlanan rapora göre, son yıllarda biyokaçakçılık olaylarında bir düşüş gözlemlenmiştir. Edirne, Antalya, Adana, Hatay, Artvin, Gümüşhane ve Kars gibi bölgelerde yapılan operasyonlarda, çeşitli ülkelerin vatandaşları toplamda 87 biyokaçakçılık vakasında kelebekler, böcekler, bitki türleri, kuşlar, trüf mantarı, kaplumbağalar ve diğer canlılar ile ayı dışkısını yurt dışına çıkarmak isterken yakalanmışlardır.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde, biyokaçakçılık verileri kolluk kuvvetleriyle paylaşılarak etkin bir mücadele yürütülüyor. Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarıyla, ülkenin biyolojik çeşitliliği korunmakta ve uluslararası türlere karşı yapılan kaçakçılık engellenmeye çalışılmaktadır.

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