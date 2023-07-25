Türkiye'den kaçırılmak istenenler şaşırttı

Son 15 yılda Türkiye'de biyokaçakçılık vakalarında yaşanan artış dikkat çekiyor. DKMP Genel Müdürlüğü, biyolojik çeşitliliğin biyokaçakçılık yoluyla istismar edilmesinin ve zarar görmesinin önüne geçmek için mücadele çalışmaları yürütüyor. Aynı zamanda, ülke menfaatine olacak ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların elde edilmesini de amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 'Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi' kurulmuş ve biyokaçakçılık vakalarının takibi kolaylaştırılmıştır.

87 BİYOKAÇAKÇILIK OLAYI MEYDANA GELDİ





Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2007-2022 yılları arasında toplam 87 biyokaçakçılık olayı meydana geldi. Bu vakalarda, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kaçakçılar en çok kelebek ve böcekleri hedef alarak ülke dışına çıkarmak istediler.

DKMP tarafından hazırlanan rapora göre, son yıllarda biyokaçakçılık olaylarında bir düşüş gözlemlenmiştir. Edirne, Antalya, Adana, Hatay, Artvin, Gümüşhane ve Kars gibi bölgelerde yapılan operasyonlarda, çeşitli ülkelerin vatandaşları toplamda 87 biyokaçakçılık vakasında kelebekler, böcekler, bitki türleri, kuşlar, trüf mantarı, kaplumbağalar ve diğer canlılar ile ayı dışkısını yurt dışına çıkarmak isterken yakalanmışlardır.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol sayesinde, biyokaçakçılık verileri kolluk kuvvetleriyle paylaşılarak etkin bir mücadele yürütülüyor. Biyokaçakçılıkla mücadele çalışmalarıyla, ülkenin biyolojik çeşitliliği korunmakta ve uluslararası türlere karşı yapılan kaçakçılık engellenmeye çalışılmaktadır.