Türkiye'nin en büyük blok ormanına girişler yasaklandı

Bu ilde yaşayan insanlar için önemli açıklamalar yapıldı. Bu tarihlere kadar orman girişleri tamamen yasak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORMAN GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Karabük il sınırlarında olan ve bitki çeşitliliği ile ilgileri üstünde toplayan ormanlara sıcaklık ve yangın riski sebebiyle girişler yasaklandı. Yasaklar 15 Ekim tarihinde bitecek. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü konu ile ilgili şu açıklamaları paylaştı;





'Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının önüne geçebilmek için birçok şehirde olduğu gibi Karabük'te de önlemler alındı. Karabük şehri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar kapsamında 15 Temmuz- 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve sosyal ve sportif etkinlikler yasaklandı. Mesire ve piknik yerleri ile Orman Park olarak anılan yerler halkın kullanımına açık olacak. Mesire yerlerinde akşam 20:00 ile sabah 09:00 arasında ateş yakmak yasak olacak. Karardan ormancılık üretim işlerinde çalışan personeller ve yaşadığı yer sebebiyle orman mahallesinde olanlar muaf tutulacak.'