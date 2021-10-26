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Türkiye'ye ithal edilen tohumlarda büyük risk taşıyan virüs tespit edildi!

Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği tohumlarda büyük risk taşıyan tohum virüslerinin tespit edildiği bildirilirken, söz konusu bildiri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na 'acele' koduyla gönderildi.

26 Ekim 2021 Salı 12:14
Türkiye'ye ithal edilen tohumlarda büyük risk taşıyan virüs tespit edildi!
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Türkiye’nin yurt dışından gerçekleştirdiği domates ve biber tohumu ithalatı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu tohumlarda virüs tespitinin yapıldığı ve bu virüslerinde büyük risk taşıdığı bildirildi.

İthali yapılacak olan tohumlar üzerinde yapılan tespit sonrasında ise tüm sertifika bilgileri revize edilirken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’na 'acele' kodu ile gönderilen bildiri yazısında Pospiviroid cinsinin içinde bulunan bazı viroidler ile birlikte Begomovirus cinsinin içindeki "Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)" ve Tobamovirus tohumunun içindeki "Tomato mottle mosaic virusün (ToMMV)" son zamanda dünya genelinde hızla yayıldığı belirtildi.


VİRÜSLER BÜYÜK RİSK TAŞIYOR!

Tespitleri yapılan ToLCNDV virüsünün genellikle hıyar, bal kabağı ve kavun başta olmak üzere, domates ve biber gibi sebzelerde konukçu olarak bulunduğunu ve bu virüsün  Hindistan, İran, Endonezya, Banglade, Pakistan, Yunanistan, İspanya, İtalya Fas, Cezayir ve Tunus'ta çok fazla yaygın olarak görüldüğünün bildirildiği yazıda EPPO Alert Listesi içinde yer alan virüs, Türkiye'ye yakın ülkelerde bulunması nedeniyle ithalatın Türkiye'ye büyük risk teşkil ettiği ifade edildi.

SERTİFİKA BİLGİLERİ İSTENECEK

CLVd isimli virüsünün özellikle domates, biber ve patateste çok fazla etkili olduğu, ABD'nin adı geçen virüsle mücadele içerisinde olduğunun hatırlatıldığı bilgilendirme yazısında, son olarak virüsün Kanada ve Tayland'da da görüldüğü ve ülkelerin aldıkları önlemler olduğu da belirtildi.

Yurda alınacak olan tohumlarda, tohumların ari olduğuyla ilgili bilgilerin yer aldığı, üretim yerinin adının bulunduğu ve söz konusu tohumların ihracat yapan ülke tarafından analiz edildiğine dair hazırlanan sertifikaların bundan sonraki süreçte talep edileceği öğrenildi.


Son Güncelleme: 26.10.2021 12:14
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Anahtar Kelimeler:
DomatesTohum IthalatıBiberVirüs Tespiti
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