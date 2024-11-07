Türkmen Bakan Aydın Maruf'dan IKBY'de Etnik Temsil Talebi

Türkmen Bakan Aydın Maruf'dan Etnik ve Dini Temsil Talebi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, yeni kurulacak hükümetin etnik gruplara da kapı açmasını istedi.

Maruf, IKBY'nin 20 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimleri sonrası yeni meclis döneminde, seçim yasasıyla ilgili önemli değişikliklerin yapılması gerektiğini ve etnik grupların aktif şekilde hükümete katılması gerektiğini belirtti.

Toplantı Sonrası Açıklamalar

Erbil’de gerçekleştirilen etnik ve dini temsilcilerle yapılan toplantının ardından açıklama yapan Maruf, "Bütün siyasi partilerin katılımıyla etnik ve dini grupların da hükümette aktif yer almasını istiyoruz," dedi.

Maruf, ayrıca seçim yasasında yapılacak düzenlemelerle etnik gruplara ayrılan kontenjanın 5'ten 15’e çıkarılmasını talep etti.

IKBY Milletvekili Seçim Sonuçları

IKBY'de 20 Ekim'deki milletvekili seçimleri yaklaşık iki yıl gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, en çok oyu alan birinci partinin hükümeti kurması için 90 gün içinde harekete geçmesi gerekecek.

Meclis Dağılımı ve Kota Sistemi

IKBY Meclisi, 100 sandalyeden oluşurken, bu sandalyelerin 5'i Türkmenler için ayrılmış durumda. 30 Eylül 2018’deki seçimlerde, Türkmenler 5, Hristiyanlar ise 6 milletvekili ile temsil edilmişti. Irak Federal Mahkemesi, IKBY'nin seçim bölgeleri ile ilgili önemli kararlar almıştı.