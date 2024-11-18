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Türkmen Bakan Aydın Maruf'tan Nüfus Sayımı Uyarısı: Siyasi Amaçlar İçin Kullanılmamalı

Türkmen Bakan Aydın Maruf, Irak'ta yapılacak nüfus sayımının siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:14
Türkmen Bakan Aydın Maruf'tan Nüfus Sayımı Uyarısı: Siyasi Amaçlar İçin Kullanılmamalı

Türkmen Bakan Aydın Maruf'tan Önemli Açıklamalar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ta yapılacak genel nüfus sayımına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Maruf, 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek nüfus sayımının, gelecekte siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Nüfus Sayımının Önemi

Maruf, nüfus sayımının tüm Iraklılar ve özellikle Türkmenler için büyük bir önemli olduğunu belirtti. Nüfus sayımının sonuçlarının, ülke için projelerin, bütçenin, Irak Meclisi sandalye sayılarının ve vilayet meclisleri sandalye sayılarının belirlenmesinde esas alınacağını ifade etti.

Millet ve Din Maddesinin Çıkarılması

Bakan Maruf, gerçekleştirilecek sayımda millet ve din maddelerinin çıkarıldığını vurguladı ve Irak'ın bu anlamda uygun olmadığını belirterek, böyle bir durumun yanlış olacağına dikkat çekti.

Tüm Iraklılara Çağrı

Maruf, tüm Iraklılara, özellikle de Kerkük başta olmak üzere Türkmenlere, bu sayımda yer almaları çağrısında bulundu. Geçmişte Türkmenlerin ve diğer etnik grupların sayımlara olan güvensizliklerini dile getiren Maruf, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte Türkmen ve etnik grupların yapılan sayımlara güvensizlikleri vardı çünkü Irak'taki ilgili taraflar bu sayımları her zaman kendi çıkarlarına göre kullanmışlardır. Gelecekte bu sayım siyasi amaç için kullanılmasın. Sadece Irak halkı ve kalkınma için bu sayım yapılsın."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, 20-21 Kasım'da Irak genelinde yapılacak genel nüfus sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, 20-21 Kasım'da Irak genelinde yapılacak genel nüfus sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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