Türkmen Bakan Maruf, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkmen Bakan Aydın Maruf, Oylamada Yer Aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli oylama, çeşitli kategorilerde yılın en etkileyici fotoğraflarının seçilmesine olanak tanıyor.

Bakan Maruf’un Katılımı ve Mesajları

Anadolu Ajansı'nın alanında sağladığı katkılara dikkat çeken Bakan Maruf, bu tür etkinliklerin görsel haberleşmenin güçlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Katılımı ile oylamanın önemine değinen Maruf, fotoğrafların toplumsal olaylara ışık tuttuğunu ifade etti.

Oylama Süreci ve Önemi

'Yılın Kareleri' oylaması, kamu oyu tarafından belirlenen en dikkat çekici ve anlamlı fotoğrafların seçilmesi için gerçekleştiriliyor. Bu organizasyon, fotoğrafçıların çalışmalarını sergileyerek, toplumsal olaylara duyarlılık yaratmayı amaçlıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.