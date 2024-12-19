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Türkmen Bakan Maruf: IKBY’de Etnik Gruplara Aktif Rol Verilmeli

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, yeni hükümette etnik gruplara aktif rol verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:48
Türkmen Bakan Maruf: IKBY’de Etnik Gruplara Aktif Rol Verilmeli

Türkmen Bakan Maruf, IKBY’de Etnik Gruplara Aktif Rol Verilmesi Çağrısında Bulundu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY’de kurulacak yeni hükümette etnik gruplara aktif şekilde rol verilmesi gerektiğini açıkladı.

Erbil'de Etnik ve Dini Gruplarla Toplantı

Maruf, Erbil’de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta IKBY Bakanlar Kurulu'nda etnik gruplarla ilgili hazırlanan bir raporun ele alındığını aktaran Maruf, Bakanlar Kurulunun bu rapora destek verdiğini kaydetti.

Raporun İçeriği ve Veto Hakkı

Maruf'un verdiği bilgiye göre, söz konusu rapor, bölgede yaşayan etnik ve dini grupların siyasi, kültürel ve sosyal haklarını içeriyor. Bu haklardan biri olarak ise veto hakkının önemine dikkat çekti.

Seçim Yasasında Değişim ve Yeni Hükümetin Önemi

IKBY’de seçim yasasında değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayan Maruf, yeni hükümetin en kısa zamanda kurulması gerektiğini ve bu süreçte etnik gruplara da aktif roller verilmesinin önemini belirtti.

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