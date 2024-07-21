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Türkmen Bakan Maruf, "Irak'ta kota sisteminin başarılı olmadığını" söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak’ta...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 13:10
Türkmen Bakan Maruf, "Irak'ta kota sisteminin başarılı olmadığını" söyledi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak’ta etnik ve dini gruplara ayrılan kota sisteminin başarılı olmadığını belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, Erbil’de etnik ve dini grupların temsilcileriyle 20 Ekim 2024'te yapılacak IKBY milletvekili seçimleri ve etnik gruplara verilen kotalara ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

20 Ekim’de gerçekleşecek seçimlerin tüm etnik-dini grupların ve siyasi tarafların katılımıyla yapılmasını desteklediklerini belirten Maruf, IKBY meclisinde etnik gruplara ayrılan 5 kotanın da az olduğunu kaydetti.

Maruf, “Gelecek mecliste seçim yasasında değişiklik yapılmasını istiyoruz. Özellikle de kota ile ilgili. Bugün belirlenen 5 kota azdır, o yüzden etnik grupların kotasının 11’e çıkarılmasını lazım.” diye konuştu.

Hiçbir ayrım yapmadan etnik ve dini gruplara destek verdiklerini belirten Maruf, “Ayrıca Irak’ta kota sistemi başarılı olmadı. Bu etnik grupların kotasına müdahale vardır. Bu kotayı daha da genişletmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

- Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 11 kişilik kotayı iptal etmişti

Irak Yüksek Yargı Konseyi 21 Mayıs’ta, IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

Buna göre, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılacak. Erbil ve Süleymaniye’de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok’ta ise Ermenilere bir kota ayrılacak.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat’ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere bir olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

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