Türkmen Bakan Maruf, Kerkük Valiliği Kararını Reddetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak yargısının Kerkük Valiliğine ilişkin kararının Türkmenlere ve birlikte yaşama prensibine karşı bir karar olduğunu dile getirdi.

Maruf, Erbil’de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini, Türkmenler ve Hristiyanlar başta olmak üzere diğer grupların da hükümete katılmasının önemli olduğunu" vurguladı.

Bakan Maruf, "Türkmenler olarak Kerkük’teki yerel idareyi kabul etmiyoruz" diyerek, Irak İdare Mahkemesi'nin 22 Ocak'ta Kerkük'e ilişkin yapılan şikayetleri reddettiği kararın olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu kararın, Türkmenlerin hak ve hukukları ile Kerkük’teki birlikte yaşama prensibine karşı olduğunu ifade eden Maruf, "Türkmenlere büyük bir haksızlık yapıldı. Biz bu kararı Türkmenler olarak reddediyoruz ve gözden geçirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oylama Nasıl Gerçekleşti?

Kerkük Vilayet Meclisi, 5 Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB), 3 Arap ve bir Hristiyan üyesinin katılımıyla Bağdat’ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı. Bu oylamada, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği için desteklendiği ve Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığı için aday gösterildiği belirtilmişti.

KYB'den yapılan açıklamada, Taha'nın valilik görevine seçildiği iddia edilmiştir. Ancak, Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'li ve üç Arap üye, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştır. Irak İdare Mahkemesi de bu duruma itiraz eden şikayetleri reddetmiştir.