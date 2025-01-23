DOLAR
35,64 0,02%
EURO
37,14 0%
ALTIN
3.143,98 0,43%
BITCOIN
3.673.017,18 1,25%

Türkmen Bakan Maruf, Kerkük Valiliği Kararını Reddetti

Türkmen Bakan Aydın Maruf, Kerkük Valiliğine ilişkin mahkeme kararını kabul etmediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:39
Türkmen Bakan Maruf, Kerkük Valiliği Kararını Reddetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak yargısının Kerkük Valiliğine ilişkin kararının Türkmenlere ve birlikte yaşama prensibine karşı bir karar olduğunu dile getirdi.

Maruf, Erbil’de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini, Türkmenler ve Hristiyanlar başta olmak üzere diğer grupların da hükümete katılmasının önemli olduğunu" vurguladı.

Bakan Maruf, "Türkmenler olarak Kerkük’teki yerel idareyi kabul etmiyoruz" diyerek, Irak İdare Mahkemesi'nin 22 Ocak'ta Kerkük'e ilişkin yapılan şikayetleri reddettiği kararın olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu kararın, Türkmenlerin hak ve hukukları ile Kerkük’teki birlikte yaşama prensibine karşı olduğunu ifade eden Maruf, "Türkmenlere büyük bir haksızlık yapıldı. Biz bu kararı Türkmenler olarak reddediyoruz ve gözden geçirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oylama Nasıl Gerçekleşti?

Kerkük Vilayet Meclisi, 5 Kürdistan Yurtseverler Partisi (KYB), 3 Arap ve bir Hristiyan üyesinin katılımıyla Bağdat’ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı. Bu oylamada, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği için desteklendiği ve Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığı için aday gösterildiği belirtilmişti.

KYB'den yapılan açıklamada, Taha'nın valilik görevine seçildiği iddia edilmiştir. Ancak, Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)'li ve üç Arap üye, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştır. Irak İdare Mahkemesi de bu duruma itiraz eden şikayetleri reddetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlakçılar: Mesleğimiz 'Kirli İş' Olarak Görülmemeli
2
Kartalkaya Yangınında İki Kahraman Genç Hayatını Kaybetti
3
Rusya, Trump Yönetimini Biden'ın Ukrayna Hatalarını Düzeltmeye Çağırdı
4
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, Sırp Cumhuriyeti'ndeki Tarih Kitaplarını Yasakladı
5
Bolu'daki Otel Yangınında Güngör Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Muğla'da Eşine Şiddet Uygulayan Koca Tutuklandı: Kadının Hayati Tehlikesi Var
7
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları