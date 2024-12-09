Türkmen Bakan Maruf: Suriye Yönetiminde Türkmenlerin Hakları Korunmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Suriye’de Baas rejimi'nin çökmesinin ardından Türkmenlerin haklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Maruf, Suriye Türkmenlerinin siyasi ve milli haklarına vurgu yaptığı paylaşımında, Suriye’de yeni bir dönemin başladığını belirtti. “Kardeş Suriye Türkmenlerinin siyasi ve milli haklarının yanındayız ve destekliyoruz.” ifadelerini kullanan Bakan Maruf, Türkmenlerin haklarının yeni yönetim tarafından korunması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte, 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bu gruplar üstünlük kurdu.

Halkın destek vermesiyle 7 Aralık’ta başkent Şam'a giren silahlı gruplar, rejimin kontrolünü kaybetmesine neden olarak Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının sona ermesine zemin hazırladı. Rejim lideri Esed, başkenti terk etmek zorunda kaldı.

SMO tarafından aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu içerisinde, Tel Rıfat ilçe merkezi terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmış, Münbiç ilçesinin de temizlenmesiyle Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvası etkisiz hale getirilmiştir.