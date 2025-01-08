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Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TEBA Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferit Erbiloğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:41
Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Oylamada

Irak'ın Erbil kentinde bulunan Türkmen Basın Ajansı (TEBA) Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferit Erbiloğlu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bu katılım, Türkmen Basın Ajansı'nın ulusal ve uluslararası medya alanındaki etkinliğini pekiştirirken, Erbiloğlu'nun dikkate değer katkılarını da gözler önüne seriyor. Anadolu Ajansı'nın bu özel etkinliği, medyanın önemine ve toplumsal olaylara verilen öneme dikkat çekiyor.

Yılın Kareleri Oylaması

Yılın Kareleri, her yıl en etkileyici fotoğrafları ve hikayeleri seçerek bu alanda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Erbiloğlu'nun katılımı, medya sektöründe sinerji yaratılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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