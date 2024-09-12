Türkmen Gazının Hindistan'a Ulaşımında TAPI Projesi Yeniden Başladı

TAPI Projesinin Yeniden Başlaması

Tümenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattı (TAPI) Projesi, Afganistan bölümündeki çalışmalara, uzun bir aradan sonra yeniden başlandı. Proje, Türkmen gazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan’a ulaştırmayı hedefliyor.

Afganistan'daki Değişim ve Yatırım Stratejisi

Afganistan hükümeti, Ağustos 2021’deki yönetim değişikliğinin ardından, altyapı projelerine öncelik vererek, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye ve yatırım çekmeye odaklanmış durumda. Son üç yılda, Çinli şirketler Afganistan'ın maden ve enerji alanlarına yatırım yaparken, Türkmenistan, İran ve Özbekistan ile enerji üzerinde çeşitli anlaşmalar imzalandı.

TAPI Projesinde Gelişmeler

Afganistan’daki geçici yönetim, Herat vilayetinde TAPI Projesi’nin yeniden başlaması için üst düzey bir heyet göndermiştir. Türkmenistan sınırına gerçekleşen ziyarette, Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Türkmenistan’ın ilişkileri güçlendirme çabalarını takdir etti ve projenin bölgesel işbirliği açısından önemine dikkat çekti.

Devlet Başkanlarından Açıklamalar

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, projeyle Orta Asya’nın Güney Asya’ya bağlanacağını, ayrıca bölgedeki güvenlik durumunu iyileştireceğini vurguladı. İki ülkenin yetkilileri, TAPI’nın yalnızca iki ülkenin değil, bölgedeki diğer ülkelerin de ekonomik bağlarını güçlendireceğine inandıklarını belirtti.

Proje Detayları ve Aşamaları

TAPI Projesi, 1814 kilometre uzunluğunda ve bunun 821 kilometresi Afganistan’da yer almaktadır. Proje, doğal gazın yanı sıra enerji ve iletişim altyapısı geliştirme projelerini de kapsamaktadır. İlk aşamada, enerji santrallerinin güçlendirilmesi ve demiryolu hatlarının inşası hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 12 bin Afgan vatandaşı iş sahibi olacak ve ülke milyonlarca dolarlık gelir elde edecek.

Afganistan İçin Umut Verici Bir Gelişme

TAPI Projesi hakkında konuşan Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, uzun yıllar süren istikrarsızlıktan sonra böyle projelerin Afganistan için umut verici bir gelişme olduğunu ifade etti. Projenin tamamlanması, ülkedeki enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sanayi ve tarımsal faaliyetlerin de artış göstermesini sağlayacaktır.