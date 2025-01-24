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Türkmen Gençler 'Kerkük’ün Zindanı' Şarkısını Yeniden Seslendirdi

Iraklı Türkmen gençler, Türkmenler’in kültürel haklarının tanınmasının yıl dönümünde 'Kerkük’ün Zindanı' şarkısını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:19
Türkmen Gençler 'Kerkük’ün Zindanı' Şarkısını Yeniden Seslendirdi

Iraklı Türkmen Gençlerden Anlamlı Performans

Iraklı Türkmen gençler, Türkmenler’in Irak’taki kültürel haklarının tanınmasının yıl dönümünde önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Tarihi Kerkük Kalesi’nde yeniden seslendirdikleri 'Kerkük’ün Zindanı' isimli şarkı, kültürel mirasın korunmasına yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.

Şarkının Derin Anlamı

Şarkının sözleri, Türkmen avukat ve ses sanatçısı Fahrettin Ergeç’e ait olup, performans ise 'Türkmen Eğitimi Marşı Ekibi' tarafından gerçekleştirildi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Dairesi tarafından hazırlanan klip, Kerkük Kalesi’nde çekilmiştir.

Klip ve Yapım Detayları

Klibin yapım ve yönetmenliğini de ITC Basın Dairesi üstlenmiştir. Klip, kültürel varlıkların önemi ve bu alandaki kazanımların geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla hazırlandı.

Tarihi Bir Milat

Irak’ta Türkmenlerin kültürel hakları, 24 Ocak 1970 tarihinde yasal olarak tanınmıştır. Bu tarihi an, Türkmenler için önemli bir dönüm noktasıdır ve bu günlerde şarkının yeniden seslendirilmesi, bu mirası gelecek nesillere taşımak adına büyük bir anlam taşımaktadır.

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