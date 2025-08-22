Türkmenbaşı'da Tarihi Üçlü Zirve: Azerbaycan-Türkmenistan-Özbekistan

Türkmenbaşı'da Tarihi Üçlü Zirve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentindeki Avaza Turizm Bölgesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Liderlerin değerlendirmeleri

Gurbangulu Berdimuhammedov zirvenin çok taraflı ilişkiler açısından tarihi önem taşıdığını vurgulayarak siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki işbirliği olanaklarının ele alındığını söyledi. Berdimuhammedov, "Ülkelerimizin ekonomik işbirliği potansiyelini değerlendirdik. Bu yalnız bizim değil, tüm Avrasya bölgesinin gelişimine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şevket Mirziyoyev görüşmenin üç ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme iradesini gösterdiğini belirtti. Mirziyoyev, ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi, özellikle Türkmenbaşı ve Bakü limanlarının etkin kullanımı, lojistik altyapının güçlendirilmesi ve enerji alanında ortak projelerin önemine dikkat çekti.

İlham Aliyev buluşmayı "tarihi bir zirve" olarak nitelendirdi ve liderliğin samimi ilişkisine işaret ederek, "Bizimkisi sözde değil, özde dostluk ve kardeşliktir. Üçlü işbirliği formatının kurulması için ilgili kurumlara talimat verildi. Bir sonraki buluşmamızda somut teklifler masada olacak." dedi.

Anlaşmalar ve sonraki adımlar

Zirve sonunda liderler ortak bir bildiriye imza attı. Ayrıca üç ülkenin ilgili bakanlıklarınca "Ulaştırma ve Lojistik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Liderlerin açıklamaları, üçlü mekanizmaların güçlendirilmesi ve somut projelere odaklanılacağına işaret ediyor.